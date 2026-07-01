Zjarr pyjor në veri të Greqisë, dy të vdekur në Selanik

Ahmet Gençtürk
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Një zjarr pyjor që përfshiu rajonin verior grek të Maqedonisë shkaktoi vdekjen e dy personave në qytetin e Selanikut, raportuan mediat lokale sot në mëngjes, transmeton Anadolu.
Viktimat janë një burrë 65-vjeçar dhe një 12-vjeçar, që besohet të ketë qenë djali i tij, raportoi transmetuesi publik ERT.
Zjarrfikësit fillimisht gjetën trupin e burrit në oborrin e shtëpisë dhe më pas trupin e djalit brenda shtëpisë.
Nuk dihet pse dy viktimat nuk janë larguar në kohë, pavarësisht paralajmërimeve, thuhet në lajm.
Shtohet se familja kishte koshere bletësh dhe të mbjella në pronën e saj të madhe, ndaj ekziston mundësia që ata të kenë tentuar të shpëtonin pronën kur zjarri është afruar.