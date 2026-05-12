Zelenskyy takon kryetaren e parlamentit spanjoll në Kiev

Elena Teslova
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy, ka bërë të ditur se është takuar me kryetaren e Kongresit të Deputetëve të Spanjës, Francina Armengol, në Kiev, transmeton Anadolu.
Zelenskyy në një deklaratë në Telegram tha se bisedimet u fokusuan në bashkëpunimin në mbrojtje, sistemet e mbrojtjes ajrore dhe iniciativat evropiane të sigurisë.
“U zhvillua një takim me kryetaren e Kongresit të Deputetëve të Spanjës, Francina Armengol. Para së gjithash, diskutuam bashkëpunimin në mbrojtje, mbrojtjen ajrore, zhvillimin e programeve PURL (Lista e Prioriteteve të Kërkesave të Ukrainës) dhe SAFE (Veprimi i Sigurisë për Evropën)”, tha Zelenskyy.
Ai shtoi se të dy palët ndajnë mendimin se Evropa duhet të jetë e aftë të mbrojë vetë hapësirën e saj ajrore nga raketat balistike, dronët dhe kërcënime të tjera.
Takimi gjithashtu trajtoi propozimin për një tribunal ndërkombëtar për krimin e agresionit kundër Ukrainës, si dhe përpjekjet për kthimin e fëmijëve që dyshohet se janë dëbuar ose zhvendosur gjatë luftës.
Presidenti ukrainas shprehu mirënjohje për parlamentin, qeverinë dhe popullin e Spanjës për mbështetjen e vazhdueshme, duke theksuar vendimet politike që nga fillimi i luftës në shkallë të plotë të Rusisë, veçanërisht ndihmën ushtarake dhe humanitare.
Ai gjithashtu falënderoi partnerët evropianë pas një takimi të këshilltarëve për sigurinë kombëtare, duke theksuar se po bëhet përparim në zhvillimin e kapaciteteve evropiane për mbrojtje kundër raketave balistike dhe në formimin e asaj që e quajti “koalicion për mbrojtje anti-balistike”.
Sipas tij, në diskutimet e fundit për këtë iniciativë morën pjesë 13 vende dhe zyra e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s.
Zelenskyy gjithashtu pretendoi se Ukraina aktualisht ka pozicione të forta në fushëbetejë, në aftësitë për goditje me rreze të gjatë dhe në bashkëpunimin me partnerët.
“Në përgjithësi, pozicionet e Ukrainës në front, si në sanksionet tona me rreze të gjatë, ashtu edhe në rezultatet e përbashkëta me partnerët, janë më të fortat në vite. Duhet ta ruajmë këtë nivel dhe të arrijmë rezultate”, tha ai.