Zelenskyy dhe Starmer diskutojnë në Kiev mbi bashkëpunimin ushtarak

Elena Teslova
16 korrik 2026•Përditësim: 16 korrik 2026
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, tha se ai dhe kryeministri britanik, Keir Starmer, diskutuan situatën në fushën e betejës, aftësitë e sulmeve me rreze të gjatë veprimi të Ukrainës dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm ushtarak gjatë bisedimeve në Kiev të enjten, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë në Telegram, Zelenskyy tha se takimi shënoi vizitën e katërt të Starmer në Ukrainë që kur u bë kryeministër.
Zelenskyy shtoi se ai dhe Starmer kanë zhvilluar 46 takime ose biseda zyrtare, me një mesatare prej të paktën dy kontaktesh në muaj.
"Ne diskutuam çështje kyçe në lidhje me frontin, operacionet tona me rreze të gjatë veprimi dhe sulmet me rreze të mesme veprimi," tha Zelenskyy pas bisedimeve.
Sipas Zelenskyyt, "Ukraina ka arritur sukses të konsiderueshëm në këtë fushë" dhe planifikon të vazhdojë të kryejë sulme kundër Rusisë.
Ai shtoi se Kievi do të vazhdojë të koordinohet ngushtë me Britaninë.
Duke folur së bashku me Starmer pas takimit, Zelenskyy falënderoi Britaninë për mbështetjen e saj ushtarake dhe politike, duke thënë se Londra i ka ofruar Ukrainës më shumë se 11 miliardë paund (14,8 miliardë dollarë) ndihmë, duke përfshirë gati 8 miliardë paund ndihmë ushtarake.
Ai vuri në dukje se ndihma përfshin sisteme mbrojtëse ajrore, raketa tokë-ajër dhe pajisje të tjera ushtarake.
Zelenskyy theksoi gjithashtu marrëveshjen 100-vjeçare të partneritetit të nënshkruar nga Ukraina dhe Britania në fillim të këtij viti, duke e përshkruar atë si "një pasqyrim të besimit të Britanisë tek populli, pavarësia dhe e ardhmja e Ukrainës".
Presidenti ukrainas vlerësoi gjithashtu politikën e sanksioneve të Britanisë kundër Rusisë.
"Jam mirënjohës ndaj Britanisë për politikën e saj të fortë të sanksioneve dhe kjo ndihet edhe në Rusi", tha Zelenskyy.
Zelenskyy theksoi se Ukraina mbetet besimplotë në mbështetjen e vazhdueshme të Britanisë dhe se Kievi ka marrë "të gjitha sinjalet e nevojshme" se angazhimi i Londrës ndaj mbrojtjes dhe partneritetit dypalësh të Ukrainës do të vazhdojë.
Vizita erdhi gjatë ditëve të fundit të Starmer si kryeministër britanik. Muajin e kaluar, ai njoftoi dorëheqjen e tij pasi u përball me presion në rritje brenda Partisë Laburiste në pushtet dhe tha se do të qëndronte në detyrë derisa të zgjidhet një pasardhës për të siguruar një tranzicion të rregullt.
Pavarësisht largimit të tij të afërt, Starmer tha se Britania do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën, ndërsa Zelenskyy tha se Kievi ka marrë garanci se politika e Londrës ndaj Ukrainës do të mbetet e pandryshuar.