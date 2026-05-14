Xi dhe Trump bien dakord se Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur

Berk Kutay Gökmen
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Shtëpia e Bardhë njoftoi sot se presidenti kinez Xi Jinping ra dakord me presidentin e SHBA-së, Donald Trump se Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur, pas Samitit SHBA-Kinë të mbajtur në Pekin, transmeton Anadolu.
Sipas NBC News, Shtëpia e Bardhë ndau një deklaratë rreth bisedimeve Trump-Xi, në të cilën nuk përmendej çështja e Tajvanit, por i referohej gjerësisht luftës në Iran dhe Ngushticës së Hormuzit.
"Presidenti Trump pati një takim të mirë me presidentin Xi të Kinës", tha një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë.
"Të dy palët diskutuan mënyrat për të rritur bashkëpunimin ekonomik midis dy vendeve tona, përfshirë zgjerimin e aksesit në treg për bizneset amerikane në Kinë dhe rritjen e investimeve kineze në industritë tona. Drejtues nga shumë prej kompanive më të mëdha të SHBA-së iu bashkuan një pjese të takimit", shtoi zyrtari.
"Të dyja palët ranë dakord që Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e hapur për të mbështetur rrjedhën e lirë të energjisë. Presidenti Xi bëri të qartë kundërshtimin e Kinës ndaj militarizimit të ngushticës dhe çdo përpjekjeje për të kërkuar pagesë (taksë) për përdorimin e saj si dhe shprehu interes për blerjen e më shumë nafte amerikane për të reduktuar varësinë e Kinës nga ngushtica në të ardhmen", vuri në dukje zyrtari i Shtëpisë së Bardhë.
Gjithashtu, zyrtari theksoi se "Të dy vendet ranë dakord që Irani nuk mund të ketë kurrë armë bërthamore".
Më tej, thuhet se Trumpi dhe Xi "nënvizuan nevojën për të ndërtuar mbi përparimin në ndalimin e fluksit të pararendësve të fentanilit në SHBA si dhe rritjen e blerjes së produkteve bujqësore amerikane nga Kina".
Sipas agjencisë shtetërore kineze të lajmeve Xinhua, Xi i tha Trumpit se "dy vendet do të kenë përplasje, madje edhe konflikte nëse çështja e Tajvanit nuk trajtohet siç duhet". Presidenti kinez gjithashtu theksoi se lidhjet ekonomike midis dy vendeve janë "reciprokisht të dobishme dhe të natyrës ku të dyja palët fitojnë".
Të dyja palët ranë dakord të ndërtojnë marrëdhënie dypalëshe të stabilitetit strategjik konstruktiv për të ofruar udhëzim strategjik për lidhjet gjatë tre viteve të ardhshme dhe më tej, gjë që Xi tha se do të mirëpritej nga "popujt e të dy vendeve si dhe nga komuniteti ndërkombëtar", raportoi Xinhua.