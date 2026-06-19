Vriten 4 ushtarë izraelitë në jug të Libanit

Mohammad Sio
19 qershor 2026•Përditësim: 19 qershor 2026
Ushtria izraelite ka bërë të ditur se ushtarë të saj, përfshirë një komandant batalioni, janë vrarë gjatë luftimeve në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se nënkoloneli Dor Gedalia Ben Simhon, 32-vjeç, nga Beit HaShita dhe komandant i Batalionit të 52-të të Brigadës 401 u vra gjatë luftimeve në jug të Libanit.
Ushtria shtoi se tre ushtarë të tjerë u vranë në të njëjtin incident, por emrat e tyre ende nuk janë miratuar për publikim dhe do të bëhen të ditur në një kohë të mëvonshme.