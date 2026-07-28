Uganda shpall përfundimin e epidemisë Ebola

Hamza Kyeyune
28 korrik 2026•Përditësim: 28 korrik 2026
Uganda deklaroi të martën fundin e shpërthimit të saj të epidemisë Ebola, duke thënë se vendi është pa Ebola, transmeton Anadolu.
"Ministria e Shëndetësisë ka kënaqësinë të njoftojë se Uganda ka shpallur zyrtarisht fundin e shpërthimit të Sëmundjes Ebola në vitin 2026. Uganda është pa Ebola," u tha gazetarëve në kryeqytetin Kampala ministri i Shëndetësisë, Chris Baryomunsi.
Deklarata erdhi pasi mbaroi periudha e detyrueshme 42-ditore e monitorimit, pas "shkarkimit" të pacientit të fundit me Ebola.
Zyrtarët shëndetësorë thonë se nuk është raportuar asnjë rast i ri që nga qershori, kur rasti i fundit u lirua nga objekti i karantinës.
Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e shpalli epideminë e Ebolës në Ugandë një emergjencë të shëndetit publik me shqetësim ndërkombëtar në maj.
Shpërthimi i sëmundjes hemorragjike virale, me origjinë nga Republika Demokratike Lindore e Kongos, infektoi 20 persona dhe vrau dy.
Ebola është një sëmundje virale e rëndë dhe shpesh fatale e identifikuar për herë të parë në vitin 1976. Virusi besohet se ka origjinën te kafshët e egra, veçanërisht te lakuriqët e natës, përpara se të përhapet te njerëzit.
Sëmundja përhapet përmes kontaktit të drejtpërdrejtë me lëngjet trupore si gjaku, të vjellat, sperma ose materiale të tjera të kontaminuara, duke përfshirë shtratin dhe veshjet. Njerëzit bëhen ngjitës sapo shfaqen simptomat.
Simptomat përfshijnë ethe, të vjella, diarre, dobësi të fortë, dhimbje muskulore dhe, në raste të rënda, gjakderdhje të brendshme dhe të jashtme.
Përhapja aktuale është shkaktuar nga lloji Bundibugyo, i identifikuar për herë të parë në Ugandë në vitin 2007 dhe nuk ka vaksinë apo trajtim specifik.