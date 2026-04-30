Udhëheqësi suprem i Iranit: E ardhmja e Gjirit do të jetë pa SHBA-në

Şahin Demir
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Udhëheqësi suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei tha se e ardhmja e Gjirit do të jetë "pa praninë e SHBA-së", duke theksuar se kornizat e reja ligjore dhe të menaxhimit për Ngushticën e Hormuzit do të sjellin stabilitet dhe përfitime ekonomike për rajonin, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të shkruar të publikuar nga zyra e tij për të shënuar Ditën Kombëtare të Gjirit Persik, Khamenei tha se prania e fuqive të huaja, veçanërisht e SHBA-së, ka qenë burim paqëndrueshmërie në rajon, duke shtuar se po shfaqet një "fazë e re".
Ai tha se Gjiri është pjesë kyçe e identitetit rajonal dhe lidhjes ekonomike globale, veçanërisht përmes Ngushticës së Hormuzit dhe Detit të Omanit. Khamenei tha se Irani do të ofrojë sigurinë në Gjirin përmes asaj që ai e përshkroi si menaxhim i ri i Ngushticës së Hormuzit, përfshirë korniza ligjore të përditësuara.
"Këto korniza do të sjellin stabilitet, përparim dhe përfitime ekonomike për të gjitha vendet në rajon", shtoi ai. Udhëheqësi suprem tha se vendet e rajonit ndajnë fat të përbashkët në Gjirin Persik dhe se aktorët e jashtëm "nga mijëra kilometra larg" nuk kanë vend në të ardhmen e tij.
Mesazhi gjithashtu iu referua asaj që e përshkroi si një "rend i ri rajonal" që po shfaqet nga zhvillimet e fundit. Deklarata vjen në mes të tensioneve të rritura pas luftës që filloi më 28 shkurt midis Iranit dhe SHBA-së, e cila ndërpreu transportin detar dhe rrjedhat e energjisë përmes Ngushticës së Hormuzit.
Një armëpushim i shpallur më 8 prill deri më tani është respektuar ndërsa përpjekjet diplomatike vazhdojnë për të arritur marrëveshje më të gjerë, përfshirë diskutimet mbi qasjen detare dhe sigurinë në Ngushticën e Hormuzit.
Irani e shpalli 30 prillin si Ditën Kombëtare të Gjirit Persik në vitin 2005, duke përkujtuar dëbimin e forcave portugeze nga Ngushtica e Hormuzit gjatë epokës safavide.
Mojtaba Khamenei u zgjodh udhëheqës suprem më 9 mars pas vrasjes së babait të tij, Ali Khamenei, në sulmet e SHBA-së dhe Izraelit më 28 shkurt. Që nga marrja e detyrës, ai ka komunikuar vetëm përmes deklaratave të shkruara.