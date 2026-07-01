Trump pretendon se denuklearizimi i Iranit "po ecën mirë"

Muhammed Yasin Güngör
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të mërkurën se denuklearizimi i Iranit po "ecën mirë", ndërsa diskutimet në Katar po zhvillohen, transmeton Anadolu.
"Ata kanë pasur takime shumë të mira", u tha Trump gazetarëve, duke iu referuar të dërguarve të tij Steve Witkoff dhe Jared Kushner që ndodhen në Doha.
Trump hodhi poshtë shqetësimet në lidhje me një kthim të mundshëm në një luftë të plotë, duke vënë në dukje se Irani "ka bërë një rrugë të gjatë".
Presidenti i SHBA-së vuri në dukje se megjithëse ushtria "i goditi shumë rëndë javën e kaluar", ai beson se procesi diplomatik aktualisht është efektiv. "Po shkojmë shumë mirë", theksoi ai.