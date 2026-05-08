Trump njofton armëpushim 3-ditor në luftën Rusi-Ukrainë

Diyar Güldoğan
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka njoftuar se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për një armëpushim të përkohshëm dhe një shkëmbim të madh të të burgosurve, duke e cilësuar këtë si një hap të mundshëm drejt përfundimit të luftës në vazhdim, transmeton Anadolu.
“Kam kënaqësinë të njoftoj se do të ketë një armëpushim tre-ditor (9, 10 dhe 11 maj) në luftën mes Rusisë dhe Ukrainës”, shkroi Trump në platformën Truth Social.
Sipas presidentit Trump, armëpushimi do të përfshijë “pezullimin e të gjitha aktiviteteve luftarake” dhe një shkëmbim reciprok prej 1.000 të burgosurish nga secila palë.
“Kjo kërkesë u bë drejtpërdrejt nga unë dhe e vlerësoj shumë pranimin e saj nga presidenti Vladimir Putin dhe presidenti Volodymyr Zelenskyy. Shpresojmë që ky të jetë fillimi i fundit të një lufte shumë të gjatë, vdekjeprurëse dhe të ashpër. Bisedimet për përfundimin e këtij konflikti madhor, më i madhi që nga Lufta e Dytë Botërore, po vazhdojnë dhe ne po afrohemi gjithnjë e më shumë çdo ditë”, tha ai.