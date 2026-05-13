TIKA mbështet fermerët në Kosovë

Dzihat Aliju
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) organizoi ceremoninë e shpërndarjes së makinerive bujqësore në kuadër të projektit "Promovimi i Mekanizimit Bujqësor dhe Mbështetja e Bujqësisë Moderne në Komunën e Hanit të Elezit" në Kosovë, raporton Anadolu.
Në ceremoninë e shpërndarjes në Komunën e Hanit të Elezit morën pjesë ambasadori i Turqisë në Prishtinë, Sabri Tunc Angili, kryetari i Komunës së Hanit të Elezit, Mehmet Ballazhi, koordinatorja e TIKA-s në Prishtinë, Fulya Aslan, si dhe fermerë.
Ambasadori Angili, në deklaratën e tij, falënderoi TIKA-n për mbështetjen e dhënë fermerëve në komunën e Hanit të Elezit. Ai theksoi se TIKA po realizon punë shumë të mira duke u përpjekur të prekë çdo rajon të Kosovës. "Kjo gjithashtu e thellon më tej vëllazërinë tonë si Turqi me Kosovën dhe i çon marrëdhëniet tona më përpara", tha Angili.
Edhe Ballazhi shprehu kënaqësinë e tij për këtë mbështetje të dhënë fermerëve në Hanin e Elezit.
"Kënaqësi e madhe është kur krijon ura bashkëpunimi. Jam falënderues për këtë mbështetje dhe po shpresoj shumë që ne ta vazhdojmë, thellojmë bashkëpunimin. Jo vetëm në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë, por edhe në fushën e arsimit", tha ai.
Ndërkaq, Aslan bëri të ditur se në kuadër të projektit kanë realizuar shpërndarjen e motokultivatorëve për 20 fermerë.
Ajo tha se sot në shumë pjesë të botës njerëzit përballen me probleme shumë serioze në qasjen ndaj ushqimit. "TIKA, e vetëdijshme për rëndësinë e aktiviteteve bujqësore, po realizon shumë projekte në fushën e bujqësisë në Kosovë, ashtu si edhe në shumë pjesë të botës. Deri më sot kemi arritur te tre mijë fermerë në Kosovë në fushën e bujqësisë dhe blegtorisë", tha Aslan.