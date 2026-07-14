Thatësira ekstreme e tokës prek pothuajse gjysmën e Çekisë

Aysu Biçer
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Pothuajse gjysma e territorit të Çekisë po përjeton kushte ekstreme të thatësirës së tokës, sipas projektit të monitorimit të thatësirës InterSucho, i drejtuar nga Instituti CzechGlobe, transmeton Anadolu.
Siç raporton Radio Prague International, niveli më i lartë i thatësirës i përcaktuar nga projekti aktualisht po prek pjesë të mëdha të vendit, ndërsa kushtet më të rënda janë përqendruar në Moravi.
Rreth 40 për qind e tokës së Çekisë ka më pak se 15 milimetra ujë të disponueshëm në shtresën e sipërme të tokës deri në një metër thellësi.
Një e katërta e territorit të vendit ka një nivel relativ të lagështisë së tokës me ujë nën 10 për qind, që konsiderohet si pika e tharjes së bimësisë, kur bimët nuk janë më në gjendje të thithin sasi të mjaftueshme lagështie nga toka.