Sulltani i Omanit diskuton bisedimet SHBA-Iran me kryenegociatorin e Iranit

Mohammad Sio
23 qershor 2026•Përditësim: 23 qershor 2026
Sulltani i Omanit, Haitham bin Tariq diskutoi të martën zhvillimet në negociatat SHBA-Iran me kryetarin e parlamentit iranian, Mohammad Bagher Qalibaf dhe ministrin e Jashtëm, Abbas Araghchi, sipas Ministrisë së Jashtme të Omanit, transmeton Anadolu.
Takimi u zhvillua në Pallatin Al Baraka, ku sulltani u informua nga delegacioni iranian për pistat e ndryshme të negociatave.
Sulltan Haitham shprehu mbështetjen për bisedimet dhe u uroi atyre "sukses në arritjen e një zgjidhjeje paqësore dhe përfundimtare të të gjitha çështjeve të pazgjidhura", sipas ministrisë. Çështjet në diskutim përfshijnë rifillimin dhe sigurinë e lundrimit përmes ngushticës së Hormuzit, dosjen bërthamore dhe sfida të tjera të lidhura.
Qalibaf dhe Araghchi, negociatorë të lartë iranianë, mbërritën në Oman një ditë më parë për të diskutuar mbi menaxhimin e rrugës ujore strategjike.
Të dielën, Katari dhe Pakistani lëshuan një deklaratë të përbashkët pas përfundimit të bisedimeve SHBA-Iran në resortin Burgenstock në Zvicër, duke thënë se palët kishin rënë dakord të krijonin një "celulë de-konflikti" që përfshin SHBA-në, Iranin dhe Libanin - të lehtësuar nga dy ndërmjetësuesit - për të garantuar respektimin e ndërprerjes së operacioneve ushtarake në Liban sipas Memorandumit të Mirëkuptimit të Islamabadit.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan nga distanca memorandumin e mirëkuptimit javën e kaluar, duke nisur një dritare negocimi 60-ditore për të zgjidhur mosmarrëveshjet, duke përfshirë fatin e rezervave të uraniumit të pasuruar të Iranit, programin e tij bërthamor dhe çështje të tjera të pazgjidhura.
Dokumenti prej 14 pikash bën thirrje për një fund të menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, duke përfshirë Libanin, heqjen e bllokadës detare të SHBA-së ndaj Iranit dhe kalimin e sigurt të anijeve tregtare përmes Ngushticës së Hormuzit.