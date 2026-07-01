Stuhia paralizon aeroportin e Cyrihut, anulohen 70 fluturime

İlayda Çakırtekin
01 korrik 2026•Përditësim: 01 korrik 2026
Rreth 70 fluturime u anuluan në aeroportin e Zyrihut të Zvicrës nga mbrëmja e së martës deri të mërkurën në mëngjes pasi stuhitë ndërprenë funksionimin, raportoi "Swissinfo", transmeton Anadolu.
Një zëdhënëse e aeroportit tha se më shumë se 30 fluturime në rrugë për në Cyrih u devijuan në aeroporte të tjera, përfshirë Shtutgartin, Gjenevën dhe Bazelin, përveç rreth 70 anulimeve.
Anulimet prishën planet e udhëtimit të pasagjerëve të shumtë, shumë prej të cilëve u detyruan të qëndronin në aeroport për disa orë.
Stuhitë kishin detyruar tashmë anulimin e 44 fluturimeve në aeroport mbrëmjen e së martës, duke ndikuar më tej në operacionet.