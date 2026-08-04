Somalia hap konferencën e parë detare në Mogadishu

Mohamed Dhaysane
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Somalia hapi konferencën e saj të parë detare në kryeqytetin Mogadishu, transmeton Anadolu.
Presidenti somalez, Hassan Sheikh Mohamud dhe zyrtarë të tjerë të lartë të qeverisë morën pjesë në hapjen e konferencës, e cila fokusohet në politikën detare të vendit, mbrojtjen e sovranitetit dhe ujërave territoriale, avancimin e transportit detar dhe promovimin e ekonomisë blu.
Duke folur në konferencë, Mohamud theksoi potencialin e madh të vendit të Bririt të Afrikës për investime dhe zhvillim në sektorët e ekonomisë detare dhe blu.
"Presidenti vuri në dukje më tej se domeni detar i Somalisë është një pasuri kombëtare strategjike me potencial për të nxitur rritjen ekonomike, krijimin e vendeve të punës dhe forcimin e lidhjes rajonale," tha presidenca në një deklaratë pas hapjes së konferencës.
Mohamud tha se Somalia po rimerrte vendin e saj "jo vetëm si një komb i sigurt, por edhe si një komb kryesor detar në Bririn e Afrikës dhe Oqeanin Indian".
Somalia ka një nga brigjet më të rëndësishme strategjike në botë, që shtrihet më shumë se 3.300 kilometra, më e gjata në Afrikë.
Vendi shtrihet në udhëkryqin e rrugëve kryesore detare globale që lidhin Gjirin e Adenit, Kanalin Guardafui dhe Oqeanin Indian.
Ndodhet gjithashtu pranë ngushticës Bab al-Mandab, një pikë strategjike që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe një nga rrugët më të ngarkuara të anijeve në botë për tregtinë globale dhe transportin e energjisë.