Siri,18 të plagosur në dy shpërthime në Damask

Mohammad Sio
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Tetëmbëdhjetë persona, përfshirë katër oficerë policie, u plagosën të martën kur dy mjete shpërthyese të bëra vetë shpërthyen pranë Ministrisë së Turizmit të Sirisë në Damaskun qendror gjatë një operacioni asgjësimi, tha Ministria e Brendshme, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të transmetuar nga Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA), ministria tha se Forcat e Sigurisë së Brendshme zbuluan dy pajisjet shpërthyese gjatë operacioneve në terren dhe vendosën njësi të specializuara për t'i çaktivizuar ato. Pajisjet shpërthyen ndërsa po përgatiteshin për operacionin e asgjësimit.
Ministria tha se pajisja e parë ishte vendosur brenda një automjeti të parkuar, ndërsa e dyta ishte fshehur brenda një kontejneri plehrash. Një vlerësim fillestar tregoi se të dy pajisjet ishin prodhuar në mënyrë të papërpunuar.
Forcat e sigurisë mbyllën zonën për të mbrojtur civilët ndërsa njësitë e specializuara nisën operacionet e kërkimit dhe një hetim për të identifikuar personat përgjegjës, tha ministria.
Ministria tha se vendi i shpërthimit ishte jashtë perimetrit të caktuar të sigurisë për akomodimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe nuk përbënte kërcënim të drejtpërdrejtë për rezidencën e tij ose vizitën e tij zyrtare, e cila po vazhdon siç ishte planifikuar.
Presidenca franceze tha se Macron ishte "i sigurt dhe i shëndoshë", sipas të përditshmes franceze Le Figaro.
Asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet.
Incidenti ndodhi më pak se një javë pasi një pajisje shpërthyese e improvizuar shpërtheu pranë një kafeneje afër Pallatit të Drejtësisë në rrugën që të çon në pazarin Hamidiye në Damask më 2 korrik, duke vrarë 10 persona dhe duke plagosur 21 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Sirisë.