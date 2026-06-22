Shkencëtarët krijojnë orët e para bërthamore në botë

Beril Çanakcı
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Shkencëtarët kanë ndërtuar "orët bërthamore" të parat në botë, një hap i madh drejt matësit më të ashpër, potencialisht më të saktë të kohës që mund të ndihmojnë gjithashtu në hetimin e sekreteve të fshehura të universit, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti të botuar sot në revistën "Nature", dy ekipe të pavarura, një në Evropë dhe një në Kinë kanë krijuar pajisje pune që matin kohën duke përdorur zhvendosjet e energjisë brenda bërthamës së një atomi dhe jo elektronet e tij, siç bëjnë orët e sotme atomike.
Orët atomike, të cilat vendosin standardet globale të kohës, janë tepër të sakta, por mund të jenë të ndjeshme ndaj dridhjeve ose ndryshimeve të temperaturës. Orët bërthamore, duke përdorur izotopin e rrallë të toriumit-229 të ngulitur në kristale, premtojnë stabilitet dhe transportueshmëri më të madhe sepse bërthama është e mbrojtur thellë brenda atomit.
Ideja, e propozuar për herë të parë më shumë se 20 vjet më parë, u bë e realizueshme pas përparimeve kryesore në 2024 që lejuan kontrollin e saktë me lazer të bërthamës së toriumit.
Në punën e re, studiuesit nga "TU Wien" në Austri dhe Universiteti "Tsinghua" në Pekin përdorën lazer të specializuar ultravjollcë dhe sisteme reagimi për t'u kyçur në "shënuesin" bërthamor, duke i bërë orët të funksionojnë në mënyrë të besueshme.
Prototipet e tyre të hershme zvarriten me rreth një sekondë çdo disa milionë vjet, mbresëlënëse për një përpjekje të parë, ndonëse ende prapa orëve më të mira atomike. Modelet e bazuara në kristal kanë nevojë për më pak ftohje ekstreme, hapje të dyerve për përdorim në navigim, komunikim dhe pajisje kompakte.
Përtej orëve më të mira, ato ofrojnë një mjet të ri për fizikën themelore, siç është zbulimi i efekteve të mundshme të lëndës së errët ose ndryshimeve të vogla në konstantet e natyrës.