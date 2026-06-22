SHBA, zjarri në pyje detyron evakuime në Utah

Fatma Zehra Solmaz
22 qershor 2026•Përditësim: 22 qershor 2026
Evakuimet e detyrueshme u urdhëruan të dielën për qindra banorë në një qytet qendror në Utah ndërsa zjarrfikësit luftuan me një zjarr të shpejtë të nxitur nga erërat e forta, thanë zyrtarët në SHBA, transmeton Anadolu.
Zjarri që po përhapet rreth 28 milje në jugperëndim të Provo-s, po kërcënon Eureka-n, një qytet i vogël në malet lindore Tintic. Zjarri, i cili shpërtheu të premten mbrëma, dogji mbi 13.300 hektarë deri të dielën, sipas "Utah Fire Info".
Thuhet se zjarri u shkaktua nga njerëzit, megjithëse autoritetet nuk kanë bërë të ditur se çfarë e shkaktoi zjarrin. Erërat e forta dhe bimësia e thatë e intensifikuan zjarrin të shtunën, duke e shtyrë atë drejt Eurekës, ku zyrtarët dhanë urdhra të detyrueshëm evakuimi. Autoritetet thanë se flakët kërcënojnë "struktura të shumta" në zonë.
Shërbimi Kombëtar i Motit lëshoi paralajmërime për flamurin e kuq në pjesën më të madhe të shtetit përpara zjarrit.
"Zjarri i hekurt" (Iron Fire) është më i madhi nga 11 zjarret e raportuara në shtetin amerikan Utah që nga e premtja. Zjarret e tjera të mëdha përfshijnë "Hastings Fire", "Middle Fork Fire" dhe "Boonville Fire", të cilat të gjitha mbetën zero për qind të kontrolluara të dielën.