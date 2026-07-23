SHBA-ja pozicionon bombarduesit B-1 kundër Iranit

Berk Kutay Gökmen
23 korrik 2026•Përditësim: 23 korrik 2026
Ushtria amerikane vendosi një bombardues me rreze të gjatë B-1 për të shënjestruar pozicionet e lidhura me Korpusin e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC), njoftoi sot portali amerikan "Axios" duke cituar zyrtarë amerikanë, transmeton Anadolu.
Misioni shënoi përdorimin e parë të një bombarduesi B-1 që kur armiqësitë me Iranin u intensifikuan 12 ditë më parë. I njohur për shpejtësinë e tij supersonike në lartësi të ulët dhe aftësinë e tij për të mbajtur ngarkesën më të madhe të çdo bombarduesi amerikan, avioni zgjeron ndjeshëm aftësitë e goditjes, thuhet në raport.
Ndërsa SHBA-ja vazhdon të përforcojë praninë e saj ushtarake në rajon, thuhet se presidenti Donald Trump po shqyrton mundësinë e rifillimit të operacioneve luftarake në shkallë të gjerë kundër Iranit. Sipas zyrtarëve amerikanë dhe izraelitë, një veprim i tillë mund të fillojë brenda disa ditësh.
Bombarduesi u nis nga një bazë ajrore amerikane në Britani të Madhe dhe u gjurmua nga entuziastët e aviacionit duke përdorur faqet e internetit të monitorimit të fluturimeve në dispozicion të publikut. Megjithatë, zyrtarët nuk bënë të ditur objektivat specifike të goditura apo nëse operacioni arriti sukses më të madh se sulmet e fundit ajrore.
Gjatë operacionit "Furia Epike" (Epic Fury) i cili shënoi fillimin e sulmeve të SHBA-së në Iran, bombarduesit B-1 kryen misione të shumta kundër vendeve të lëshimit të raketave, objekteve të komandës dhe kontrollit, depove të armëve dhe sistemeve të mbrojtjes ajrore.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan që kur SHBA-ja dhe Izraeli filluan ofensivë të përbashkët kundër Iranit në shkurt. Irani u kundërpërgjigj me sulme me dronë dhe raketa që synonin vendet e Gjirit që strehojnë asetet e SHBA-së.
SHBA-ja dhe Irani nënshkruan memorandum mirëkuptimi të ndërmjetësuar nga Pakistani muajin e kaluar për t'i dhënë fund konfliktit të tyre dhe për të arritur një marrëveshje të qëndrueshme paqeje, por tensionet u përshkallëzuan përsëri javën e kaluar mbi Ngushticën e Hormuzit, me të dyja palët që shkëmbyen sulme.