SHBA-ja do të ulë ndjeshëm kontributin ushtarak në NATO

Ayhan Şimşek
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
SHBA-ja u ka bërë me dije aleatëve evropianë se planifikon të ulë ndjeshëm kontributin e saj ushtarak në NATO dhe u ka kërkuar atyre të veprojnë shpejt për të mbyllur hendekun, raportoi sot gazeta gjermane "Der Spiegel", transmeton Anadolu.
Një zyrtar i lartë i Pentagonit i informoi aleatët evropianë mbi planet e administratës së Trumpit gjatë një takimi konfidencial në selinë e NATO-s në Bruksel javën e kaluar, raportoi revista, duke shtuar se zyrtarët evropianë u habitën nga shkalla e tërheqjes së planifikuar.
"Der Spiegel" raportoi se Alexander Velez-Green, një i dërguar i Sekretarit të Mbrojtjes të SHBA-së, Pete Hegseth, u tha aleatëve se SHBA-ja planifikon të angazhojnë shumë më pak asete në grupin e forcave të disponueshme të NATO-s, duke zvogëluar numrin e dronëve të dislokueshëm, avionëve luftarakë, avionëve të furnizimit ajror si dhe anijeve luftarake dhe aseteve të tjera detare.
Sipas revistës, SHBA-ja do të zvogëlojë numrin e bombarduesve strategjikë të angazhuar në NATO dhe po peshon një ulje prej afërsisht një të tretës në kontributin e saj me avionë luftarakë. Burime diplomatike dhe ushtarake, duke folur në kushte anonimiteti, thanë se Washingtoni do të vë në dispozicion më pak shkatërrues dhe nuk po planifikon të ofrojë nëndetëse për "Modelin e Forcës së NATO-s", i cili përcakton forcat kombëtare të caktuara të vëna në dispozicion të aleancës.
Burime ushtarake thanë se Washingtoni u ka thënë aleatëve evropianë se do të mbajë forca parandaluese bërthamore në Evropë, por pret që vendet evropiane të marrin përgjegjësinë kryesore për mbrojtjen konvencionale. Reduktimet e planifikuara, thanë burimet, kanë për qëllim t'i japin SHBA-së fleksibilitet më të madh në rast të një konflikti në Indo-Paqësor duke shmangur premtimet formale të aseteve specifike për NATO-n.