SHBA-ja dhe forcat partnere kapin raketa dhe dronë iranianë

Diyar Güldoğan
03 qershor 2026•Përditësim: 03 qershor 2026
Forcat ushtarake të SHBA-së dhe partnerëve të saj kapën disa raketa dhe drone iraniane, tha të martën Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM), transmeton Anadolu.
“Forcat amerikane mposhtën me sukses disa raketa balistike iraniane dhe drone dhe kryen sulme vetëmbrojtëse në ishullin Qeshm në përgjigje të tentativave të sulmeve nga Irani në të gjithë Lindjen e Mesme”, tha CENTCOM në një deklaratë.
Irani lëshoi disa raketa balistike drejt fqinjëve rajonalë, tha CENTCOM, duke shtuar se të gjitha nuk arritën të godasin objektivat.
"Dy raketa iraniane të gjuajtura në Kuvajt ranë ose u ndanë gjatë rrugës dhe tre raketa të lëshuara në Bahrein u kapën menjëherë nga forcat e mbrojtjes ajrore të SHBA-së dhe Bahreinit," tha komanda.
CENTCOM tha gjithashtu se forcat e saj rrëzuan tre dronë sulmues të njëanshëm të nisur nga Irani drejt marinarëve civilë që po kalonin tranzit në ujërat rajonale.
“Forcat amerikane kryen gjithashtu sulme vetëmbrojtëse në një stacion kontrolli tokësor ushtarak iranian në ishullin Qeshm”, tha ai, duke shtuar se asnjë personel amerikan nuk u dëmtua.
Më vete, CENTCOM mohoi një pretendim të Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) se goditi selinë e Flotës së 5-të të SHBA në Bahrein dhe një bazë ajrore amerikane në rajon me raketa dhe drone, duke thënë se ishte "e rreme".
"Të gjitha sulmet iraniane ndaj forcave amerikane dështuan. Forcat amerikane mbeten vigjilente dhe të gatshme për t'u mbrojtur kundër agresionit të pajustifikuar iranian," tha CENTCOM.
IRGC tha herët të mërkurën se sulmet që synonin bazat amerikane në Kuvajt u nisën pasi SHBA-ja kreu sulme pranë ngushticës së Hormuzit dhe në ishullin Qeshm në Iranin jugor.
Më vonë, komanda tha se një valë shtesë e dronëve iranianë që tentonin të sulmonin forcat amerikane në Kuvajt nuk arritën të preknin objektivat e synuara.
“Mbrojtja ajrore e Komandës Qendrore të SHBA-së rrëzoi me sukses shumë drone dhe siguroi që asnjë personel apo asete amerikane të mos dëmtoheshin”, shtoi ai.