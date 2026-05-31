Sekretarja e jashtme britanike do të vizitojë Kinën

Amir Latif Arain
31 Maj 2026•Përditësim: 31 Maj 2026
Sekretarja e Jashtme britanike, Yvette Cooper, pritet të mbërrijë në Kinë për një vizitë treditore me qëllim pjesëmarrjen në Dialogun e 11-të Strategjik Kinë-Mbretëri e Bashkuar, transmeton Anadolu.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kinës njoftoi se sekretarja Cooper po e zhvillon vizitën me ftesë të homologut të saj kinez, Wang Yi dhe do të qëndrojë në Kinë deri më 3 qershor.
Vizita vjen disa muaj pas udhëtimit historik të kryeministrit britanik, Keir Starmer, në Kinë më herët këtë vit, i cili shënoi vizitën e parë të tillë që nga viti 2018.
Sipas ekspertëve kinezë, raporton Gazeta Global Times, vizita e sekretares Cooper pasqyron dëshirën e Mbretërisë së Bashkuar për të ruajtur kanalet e komunikimit me fuqitë e mëdha si Kina në një periudhë pasigurish në rritje globale, si dhe për të avancuar rezultatet e vizitës së Starmerit.
Mbretëria e Bashkuar ishte vendi i parë i madh perëndimor që njohu Kinën në vitin 1950, ndërsa në maj të vitit 2004 të dyja palët i ngritën marrëdhëniet në nivelin e një “partneriteti strategjik gjithëpërfshirës”.
Me një vëllim vjetor tregtar dypalësh prej 98.36 miliardë dollarësh në vitin 2024, të dy vendet kanë krijuar gjithashtu mekanizma të nivelit të lartë shkëmbimi, përfshirë Takimin Vjetor të Kryeministrave, Dialogun Ekonomik dhe Financiar, Dialogun Strategjik dhe Dialogun e Nivelit të Lartë Ndërmjet Popujve.