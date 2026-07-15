Sanchez e cilëson marrëveshjen për Gjibraltarin si “historike”

Beyza Binnur Dönmez
15 korrik 2026•Përditësim: 15 korrik 2026
Kryeministri i Spanjës, Pedro Sanchez, e ka cilësuar marrëveshjen e re për Gjibraltarin si “historike”, duke theksuar se ajo hap një epokë të re bashkëjetese dhe prosperiteti të përbashkët, transmeton Anadolu.
Sanchez në rrjetin social amerikan X tha se “sot bëjmë histori”.
“Muri i Gjibraltarit, muri i fundit në Evropën kontinentale, bie, duke i hapur rrugën një epoke të re bashkëjetese dhe prosperiteti të përbashkët”, shkroi Sanchez.
Ai tha se marrëveshja vendos në qendër mirëqenien e 300 mijë banorëve të Andaluzisë në zonën Campo de Gibraltar dhe hap një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Spanjës dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Më herët, duke folur para gazetarëve, Sanchez e quajti marrëveshjen mes Komisionit Evropian dhe Mbretërisë së Bashkuar “të drejtë”, si dhe theksoi se ajo mbron interesat e Spanjës dhe përmbush objektivat e përcaktuara gjatë negociatave.
Sipas marrëveshjes, tha ai, “Spanja do të ushtrojë kompetencat e zonës Shengen në portin dhe aeroportin e Gjibraltarit, duke garantuar sigurinë e kufirit të jashtëm të Bashkimit Evropian (BE) dhe kontroll të plotë të vizave”.
Ai shtoi se do të krijohet një union doganor mes BE-së dhe Gjibraltarit.
Sipas tij, kjo “do t’i japë fund pabarazive historike në sektorin e transportit”.
Aeroporti i Gjibraltarit do të hapet gjithashtu për trafikun civil, sipas një modeli të përbashkët menaxhimi.
Sanchez tha se kjo marrëveshje do të krijojë mundësi të reja për lidhshmëri, turizëm, investime dhe zhvillim.
Kryeministri spanjoll theksoi se mbrojtja e të drejtave të punëtorëve ndërkufitarë, të cilët kalojnë çdo ditë nëpër këtë zonë, ka mbetur “prioriteti kryesor” i qeverisë spanjolle.