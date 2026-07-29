Rusia pretendon se ka marrë 2 vendbanime në Ukrainë

Elena Teslova
29 korrik 2026•Përditësim: 29 korrik 2026
Ministria ruse e Mbrojtjes pretendoi se forcat e saj kishin marrë kontrollin e dy vendbanime të tjera në Ukrainën lindore dhe verilindore, transmeton Anadolu.
Ministria tha në një deklaratë se njësitë e grupit të forcave të Qendrës kishin marrë vendbanimin Svitle në rajonin Donetsk të Ukrainës, ndërsa grupi i Veriut kishte marrë kontrollin e fshatit Nova Sich në rajonin Sumy.
Ndërkohë, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha se forcat e tij kishin goditur një nga rafineritë më të mëdha të naftës ruse në qytetin e Ryazanit, e cila ka një kapacitet vjetor përpunues prej rreth 17 milionë tonë metrikë naftë bruto.
Më herët të mërkurën, guvernatori rajonal i Ryazanit, Pavel Malkov tha se gjashtë persona ishin shtruar në spital pas një sulmi me dron ukrainas në rajon.
Shitësi më i madh në internet i Rusisë, Wildberries, tha se kishte evakuuar qendrën e tij logjistike në Ryazan dhe kishte pezulluar operacionet në objekt në përputhje me procedurat e sigurisë.
Më vete, komandanti i përgjithshëm i Ukrainës, Mykhailo Drapatyi tha se kishte zhvilluar bisedën e tij të parë telefonike me Komandantin Suprem të Aleatëve të NATO-s për Evropë dhe shefin e Komandës Evropiane të SHBA-së, gjeneral Alexus Grynkewich.
Drapatyi tha se ai përvijoi prioritetet ushtarake të Ukrainës, duke përfshirë zgjerimin e sulmeve me rreze të gjatë dhe të mesme dhe forcimin e pozicioneve të saj.