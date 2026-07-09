Rusia: NATO mbetet e përqendruar në konfrontim pas samitit në Ankara

Elena Teslova
09 korrik 2026•Përditësim: 09 korrik 2026
Sipas Rusisë, NATO-ja mbetet e përqendruar në konfrontim me Moskën dhe vazhdon mbështetjen për Ukrainën pas samitit të aleancës në kryeqytetin turk Ankara, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha në Telegram se samiti i 7 dhe 8 korrikut dështoi të bëhej ngjarja “historike” që sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, e kishte paraqitur si të tillë.
“Pavarësisht se sa shumë u përpoq sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ta paraqesë atë si ‘historik’ në historinë e aleancës, asgjë e tillë nuk ndodhi”, tha Zakharova.
Ajo tha se NATO-ja e kishte cilësuar sërish Rusinë si një kërcënim afatgjatë për sigurinë euro-atlantike, duke shtuar se konfrontimi me Moskën është bërë “ekzistenciale dhe sistemike” për aleancën.
Zakharova tha se NATO-ja vazhdon të fokusohet në forcimin e kapaciteteve të saj ushtarake dhe në mbështetjen e Ukrainës.
“Linja e përgjithshme mbetet e pandryshuar, militarizimi i kontinentit evropian, përqendrimi në rritjen e potencialit mbrojtës, përgatitja për konflikt të armatosur me Rusinë dhe natyrisht ndihma për Ukrainën”, tha ajo.
Zakharova tha se vendet anëtare të NATO-s kanë premtuar 70 miliardë euro ndihmë ushtarake për Ukrainën këtë vit dhe synojnë të ruajnë një nivel të ngjashëm mbështetjeje edhe në vitin 2027.
Ajo argumentoi se aleanca po rrit shpenzimet ushtarake në kurriz të prioriteteve të brendshme.
“Aleatët janë të gatshëm të shpenzojnë miliarda dollarë për të mbështetur regjimin në Kiev, ndërsa ulin shpenzimet për problemet në rritje socio-ekonomike dhe shkaktojnë dëme të pariparueshme në mirëqenien e popullsisë së Evropës”, tha ajo.
Zakharova gjithashtu tha se mosmarrëveshjet mes SHBA-së dhe aleatëve të saj evropianë vazhdojnë, pavarësisht përpjekjeve për të shfaqur unitet gjatë samitit.
Ajo tha se shpenzimet e kombinuara të mbrojtjes së vendeve të NATO-s pritet të arrijnë rreth 1.8 trilionë dollarë në vitin 2026, duke cituar komentet e shefit të NATO-s se industria nuk mund të ecë me ritmin e këtij niveli financimi.
“Nëse strategët e NATO-s do të ndaleshin për të reflektuar, ndoshta nuk do të kishin marrë vendime kaq të papërgjegjshme që mund të çojnë në katastrofë jo vetëm për aleancën, por për të gjithë botën”, tha Zakharova.