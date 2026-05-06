Rusia fillon testimin e raketave me kapacitet bërthamor

Elena Teslova
06 Maj 2026•Përditësim: 06 Maj 2026
Testet e lëshimit të raketave me aftësi bërthamore filluan të mërkurën në poligonin e stërvitjes Kura në rajonin Kamchatka të Rusisë, transmeton Anadolu.
Stërvitjet do të vazhdojnë deri më 10 maj, tha qeveria rajonale në një deklaratë.
Autoritetet rajonale u bënë thirrje banorëve të respektojnë në mënyrë strikte masat e sigurisë dhe të përmbahen nga vizita në poligonin e stërvitjes dhe zonat përreth gjatë periudhës së specifikuar.
"Prania dhe lëvizja e njerëzve dhe çdo lloj pajisjeje është e ndaluar", tha deklarata.
Vendi i stërvitjes Kura është një nga objektet kryesore të operuara nga Forcat Hapësinore Ruse. Ai ndodhet rreth 500 kilometra në veri të qytetit Petropavlovsk-Kamchatsky në një zonë moçalore përgjatë lumit Ozernaya.
Objekti përdoret zakonisht për të praktikuar angazhimin e objektivave të raketave dhe për të testuar lloje të ndryshme të armëve raketore.
Që nga kohërat sovjetike, ai ka shërbyer për dekada si një vend për marrjen e kokave bërthamore nga raketat balistike ndërkontinentale të lëshuara nga poligone të tjera stërvitjeje, duke përfshirë Kozmodromin Plesetsk dhe poligonin e stërvitjes Kapustin Yar.
Stërvitjet në Kura zhvillohen rregullisht, zakonisht disa herë në vit. Ato mund të përfshijnë teste të planifikuara të sistemeve të reja të raketave, si dhe nisje luftarake stërvitore të kryera nga personeli i Forcave Strategjike të Raketave.