Rusia dhe Mongolia nisin stërvitjen e përbashkët ushtarake "Selenga-2026"

Elena Teslova
04 gusht 2026•Përditësim: 04 gusht 2026
Rusia dhe Mongolia nisën sot stërvitjen e përbashkët ushtarake "Selenga-2026" në Mongoli, transmeton Anadolu.
Ministria ruse e Mbrojtjes tha në një deklaratë se stërvitjet po mbahen pranë qytetit Erdenet dhe janë të fokusuara në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar.
Stërvitja po mbahet për të shënuar 105-vjetorin e marrëdhënieve diplomatike midis Rusisë dhe Mongolisë, vuri në dukje ai.
Ceremonia e hapjes përfshinte ngritjen e flamujve kombëtarë të Rusisë dhe Mongolisë dhe ekspozimin e pajisjeve moderne ushtarake në kampin e stërvitjes.
"Stërvitjet janë pjesë e bashkëpunimit të rregullt ushtarak midis dy vendeve", tha ministria.