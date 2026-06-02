Rubio: Irani ka pranuar të negociojë disa aspekte të programit bërthamor

Rabia İclal Turan
02 qershor 2026•Përditësim: 02 qershor 2026
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio tha të martën se Irani ka rënë dakord të negociojë disa aspekte të programit të tij bërthamor, duke shprehur shpresën se bisedimet në vazhdim mund të ndihmojnë në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, raporton Anadolu.
Duke folur në një seancë dëgjimore të Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë të Senatit për kërkesën buxhetore të Departamentit të Shtetit, Rubio tha: “Ne jemi në bisedime… Ekziston mundësia para nesh, që mund të ndodhë sot, mund të ndodhë nesër, mund të ndodhë javën e ardhshme, që për herë të parë, të paktën në kujtesën time, ata kanë rënë dakord të negociojnë disa aspekte të programit të tyre bërthamor”.
Ai tha se SHBA-ja shpreson që këto negociata të çojnë në një mirëkuptim më të gjerë që do të përfshijë rihapjen e kësaj rruge detare strategjike.
“Ne shpresojmë që diçka e tillë mund të ndodhë, ku ngushtica të rihapet, dhe ne të hyjmë në një periudhë negociatash mbi çështje shumë specifike, me qëllim arritjen e një rezultati të pranueshëm si për ne, ashtu edhe për ta,” tha ai.
Rubio kritikoi ashpër veprimet e Iranit në Ngushticën e Hormuzit, duke i quajtur “të paligjshme”.
“Nuk ka asnjë vend në botë, përveç Iranit dhe ndoshta Omanit që ka flirtuar me këtë, që të jetë në favor të asaj që po bën Irani në ngushticë”, tha ai. “Kinezët janë kundër, rusët janë kundër, të gjithë janë kundër, e gjithë bota është kundër”, shtoi Rubio.
Ai tha se rihapja e ngushticës nënkupton që anijet duhet të kalojnë në ujëra ndërkombëtare “pa u sulmuar” dhe “pa paguar taksa”.
I pyetur nëse lehtësimi i sanksioneve është diskutuar në këmbim të rihapjes së ngushticës, Rubio u përgjigj: “Jo, nuk është diskutuar”.
“Çdo lehtësim sanksionesh është i kushtëzuar, që do të thotë se duhet të jetë në këmbim të arsyes për të cilën janë vendosur ato sanksione në radhë të parë, që është programi i tyre bërthamor”, tha kryediplomati amerikan.