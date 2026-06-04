Rritja e kostove të karburantit e rëndojnë buxhetin e Pentagonit

Berk Kutay Gökmen
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Pentagoni po përballet me presion financiar në rritje nga një numër në rritje i kostove të papritura, me shpenzimet në rritje të karburantit ndër më të rëndësishmet, tregoi një raport nga ABC News të mërkurën, transmeton Anadolu.
Të dhënat e Departamentit të Mbrojtjes tregojnë se çmimi mesatar i karburantit i paguar nga ushtria u rrit nga 154,14 dollarë për fuçi në tetor në 195,72 dollarë në prill, duke shënuar një rritje prej gati 27 për qind në gjashtë muaj.
Këto shifra pasqyrojnë kostot mesatare në afërsisht dy duzina lloje karburanti, duke përfshirë benzinën dhe karburantin e avionëve, tha raporti.
Çmimet e karburantit janë rritur gjatë luftës së Iranit, duke shtuar potencialisht më shumë se 1 miliard dollarë në kosto të paplanifikuara këtë vit për të operuar avionë ushtarakë, tanke dhe pajisje të tjera. Departamenti i Mbrojtjes thuhet se konsumon rreth 80 milionë fuçi karburant çdo vit.
Udhëheqësit ushtarakë thuhet gjithashtu se po përballen me rritjen e kostove të karburantit civil dhe biletave të avionit komercial. Për shkak se trupat shpesh mbështeten në fluturime komerciale, makina me qira dhe udhëtime personale me automjete të rimbursuara për trajnime dhe aktivitete të tjera, këto rritje po vendosin një barrë shtesë në buxhete.
Si rezultat, shpenzimet e udhëtimit janë vënë nën shqyrtim të rreptë. Lajmi tha se që të paktën nga prilli, disa njësi kanë ulur ndjeshëm ose anuluar udhëtimet për trajnime dhe ngjarje të tjera për të frenuar kostot.
"Dinamikat aktuale të tregut të energjisë po rrisin kostot e karburantit, të cilat mund të ndikojnë në kostot e transportit të personelit, furnizimeve dhe pajisjeve", tha nënkolonel Orlando Howard, një zëdhënës i ushtrisë.
Gjithashtu thuhet se Ushtria Amerikane është detyruar të bëjë "shkurtime të gjera në trajnime ndërsa përballet me një mungesë prej 4-6 miliardë dollarësh gjatë pjesës së mbetur të vitit fiskal, që përfundon më 30 shtator.