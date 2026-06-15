Rajoni i shkëputur Somaliland hap ambasadë në Kuds

Şahin Demir
15 qershor 2026•Përditësim: 15 qershor 2026
Presidenti i Somalilandit, Abdirahman Mohamed Abdullahi, ka inauguruar ambasadën e rajonit të shkëputur në Kuds dhe ka nënshkruar një “deklaratë strategjike bashkëpunimi” me kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, transmeton Anadolu.
Transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se presidenti Abdullahi hapi misionin diplomatik së bashku me ministrin izraelit të Punëve të Jashtme, Gideon Saar, gjatë vizitës së tij të parë të shpallur publikisht në Izrael.
Transmetuesi tha se misioni i Somalilandit i bashkohet shtatë përfaqësive të tjera diplomatike të huaja që operojnë në Kuds, përfshirë ato të SHBA-së, Guatemalës, Hondurasit, Kosovës, Papua Guinesë së Re, Paraguait dhe Fixhit.
Saar në platformën sociale amerikan X tha se ai dhe Abdullahi inauguruan misionin në Kuds, duke e përshkruar atë si përfaqësinë e tetë diplomatike të huaj në qytet dhe të tretën e hapur gjatë mandatit të tij si ministër i jashtëm.
Ndërkohë, Channel 15 raportoi se Netanyahu dhe Abdullahi nënshkruan atë që e quajti “deklaratë strategjike bashkëpunimi”, pa dhënë menjëherë detaje të mëtejshme.
Më herët, Saar zbuloi se Abdullahi kishte zhvilluar një vizitë të fshehtë në Izrael në tetor të vitit 2025 dhe tha se marrëdhëniet midis dy palëve kanë vazhduar të thellohen që kur Izraeli njohu Somalilandin në dhjetor të vitit 2025.
Njohja e Somalilandit nga Izraeli u refuzua nga qeveria federale e Somalisë dhe shkaktoi dënime të gjera në botën arabe dhe islame, të cilat riafirmuan mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Somalisë.
Somalilandi shpalli pavarësinë nga Somalia në vitin 1991, por nuk ka marrë njohje të gjerë ndërkombëtare, pavarësisht se ka ruajtur institucionet e veta administrative, politike dhe të sigurisë.
Për raportim neutral dhe besnik ndaj tekstit origjinal, “rajoni i shkëputur Somaliland” është zgjedhja më e përshtatshme.