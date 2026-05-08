Putin uron vendet e ish-Bashkimit Sovjetik për Ditën e Fitores mbi nazizmin

Kanyshai Butun
08 Maj 2026•Përditësim: 08 Maj 2026
Presidenti rus Vladimir Putin u dërgoi mesazhe urimi udhëheqësve të vendeve të Bashkësisë të Shteteve të Pavarura duke shënuar 81-vjetorin e fitores, në atë që Rusia e quan Lufta e Madhe Patriotike, transmeton Anadolu.
Sipas Kremlinit, mesazhet iu dërguan udhëheqësve të Azerbajxhanit, Armenisë, Bjellorusisë, Kazakistanit, Kirgistanit, Taxhikistanit, Turkmenistanit dhe Uzbekistanit, si dhe autoriteteve të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut. Mesazhet iu drejtuan gjithashtu popujve të Gjeorgjisë dhe Moldavisë.
Putin shprehu mirënjohje veteranëve të Luftës së Dytë Botërore dhe punëtorëve të frontit të brendshëm, duke u uruar atyre shëndet të mirë, forcë dhe jetëgjatësi.
Në mesazhet drejtuar popujve të Gjeorgjisë dhe Moldavisë, Putin theksoi rëndësinë e ruajtjes së kujtimit të viteve të luftës dhe transmetimit të traditave të miqësisë dhe ndihmës së ndërsjellë brezave të ardhshëm.
Ai tha se përvjetori është një kohë për të nderuar "baballarët dhe gjyshërit tanë" që luftuan në vijën e frontit dhe punuan në frontin e brendshëm, duke arritur fitoren ndaj Gjermanisë naziste përmes "sakrificave dhe vështirësive të panumërta".
Dita e Fitores festohet më 9 maj në Rusi dhe disa ish-shtete sovjetike për të përkujtuar fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste gjatë Luftës së Dytë Botërore, të cilën Rusia e quan Lufta e Madhe Patriotike.
Përpara përkujtimeve, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi të hënën një armëpushim dy-ditor të propozuar për 8-9 maj dhe paralajmëroi Ukrainën për një përgjigje "masive" me raketa nëse festimet do të ndërpriten.
Më vonë atë ditë, Ukraina njoftoi se do të respektojë gjithashtu një armëpushim të njëanshëm duke filluar nga mesnata e së martës, por Kievi që atëherë e ka akuzuar Rusinë për shkelje të armëpushimit duke vazhduar sulmet ajrore dhe sulmet në vijën e frontit.