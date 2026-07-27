Putin: Sanksionet perëndimore ndaj Rusisë "thyejnë rekord"

Kanyshai Butun
27 korrik 2026•Përditësim: 27 korrik 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin tha të hënën se sanksionet perëndimore kundër Rusisë kishin dështuar në arritjen e qëllimeve të tyre, duke i përshkruar ato si "thyerje rekord" si në shkallë ashtu edhe në joefektivitet, transmeton Anadolu.
Duke folur në një takim me ligjvënësit e Dumës së Shtetit në Pallatin e Madh të Kremlinit, Putin tha se "Perëndimi" kishte intensifikuar presionin ndaj Rusisë që nga viti 2022, por nuk arriti të dobësonte vendin.
"Perëndimi e ka futur makinën rusofobike në shpejtësi të lartë, duke vendosur 'rekord botëror'. Kjo është e vërtetë në dy mënyra: numri i të ashtuquajturave sanksione dhe kotësia e tyre," tha ai.
Ai argumentoi se kufizimet kishin shkaktuar dëm më të madh për vendet që i vendosën ato sesa për Rusinë.
“Është gjithashtu e vërtetë për dëmin që këto sanksione shkaktojnë, para së gjithash, autorëve dhe nismëtarëve të tyre, si dhe popujve të disa vendeve evropiane dhe të tjera,” tha Putin.
Ai akuzoi vendet perëndimore se po përpiqen të gjymtojnë ekonominë e Rusisë dhe të minojnë potencialin e saj shkencor dhe industrial.
“Për më tepër, në pamundësi për të mposhtur Rusinë në fushën e betejës, ata tani po mbështeten në metoda të hapura terroriste për të bërë luftë kundër popullit tonë. Por askush nuk mund ta thyejë kurrë popullin rus", tha ai.
Pavarësisht asaj që ai e përshkroi si një periudhë të vështirë, Putin tha se Rusia ishte përshtatur ndaj presionit të jashtëm ndërsa vazhdonte të ndiqte qëllimet ekonomike afatgjata.
Ai shtoi se qeveria do të vazhdojë të mbështesë sektorët kryesorë të ekonomisë, bizneset, punësimin dhe programet sociale duke ruajtur shpenzimet e mbrojtjes.
BE-ja miratoi paketën e saj të 21-të të sanksioneve kundër Rusisë të enjten, duke zgjeruar kufizimet në sektorët financiarë dhe energjetikë të vendit.
Masat zgjerojnë ndalimin e transaksioneve të bllokut në 33 institucione të tjera krediti dhe financiare ruse, synojnë platformat e kriptomonedhave dhe vendosin kufizime të mëtejshme që synojnë frenimin e të ardhurave ruse të naftës.