Putin: Rusia ka arritur kapacitete bërthamore të pakrahasueshme

Elena Teslova
12 Maj 2026•Përditësim: 12 Maj 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se Rusia ka arritur kapacitete bërthamore që “nuk ka të ngjashme në botë”, ndërsa puna për përmirësimin e forcave të saj të parandalimit bërthamor ka vazhduar pa ndërprerje që nga fillimi i viteve 2000, transmeton Anadolu.
“Në atë kohë, sinqerisht, ne kishim prioritete të tjera. Rusia po kalonte një periudhë shumë të vështirë në historinë e saj”, tha Putin gjatë një videokonference me komandantin e Forcave të Raketave Strategjike, Sergey Karakayev, e cila iu kushtua testimit të suksesshëm të raketës Sarmat.
Putin tha se pas tërheqjes së SHBA-së nga Traktati për Mbrojtjen Kundër Raketave Balistike (ABM) në vitin 2002, Moska u detyrua të mendojë për garantimin e sigurisë strategjike në kushte të reja dhe ruajtjen e ekuilibrit strategjik të forcave.
“Prandaj, edhe një herë, Rusia filloi të zhvillojë sisteme të avancuara që nuk ka të ngjashme në botë, të afta për të depërtuar me siguri në sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes raketore”, tha ai.
Putin theksoi se në vitin 2004 filloi puna për sistemin e raketave ndërkontinentale Avangard, i cili është në detyrë luftarake që nga viti 2019.
“Më pas erdhi raketa hipersonike me lëshim nga ajri Kinzhal, e cila është në shërbim luftarak që nga viti 2017. Ajo tashmë po përdoret gjatë operacionit ushtarak special (në Ukrainë), por puna për përmirësimin e saj, përfshirë rritjen e saktësisë në konfigurim jo-bërthamor, vazhdon”, tha ai.
Që nga viti 2025, edhe sistemi raketor tokësor me rreze të mesme Oreshnik është vënë në shërbim luftarak. Putin tha se ai gjithashtu mund të pajiset me koka bërthamore.
“Puna është në fazën përfundimtare për dy sisteme me njësi kompakte me energji bërthamore, mjeti unik pa pilot nënujor Poseidon dhe raketa unike globale Burevestnik”, shtoi ai.
Ai tha se puna për sistemin Sarmat filloi në vitin 2011, ndërsa në vitin 2018 projekti dhe avantazhet e këtyre sistemeve të reja u bënë publike.
“Çfarë po diskutohej atëherë dhe cilat janë avantazhet e sistemit tonë? Së pari, është sistemi më i fuqishëm raketor në botë, jo më pak i fuqishëm se sistemi Voyevoda në shërbim, i cili ishte prodhim sovjetik”, u shpreh ai.
Avantazhe të tjera përfshijnë faktin se fuqia totale e kokave luftarake të tij tejkalon më shumë se katër herë çdo ekuivalent perëndimor ekzistues.
Putin tha se raketa mund të udhëtojë jo vetëm në trajektore balistike, por edhe suborbitale, duke arritur një rreze mbi 35.000 kilometra, ndërsa njëkohësisht dyfishon saktësinë.
“Në fund, ajo është e aftë të kapërcejë të gjitha sistemet ekzistuese dhe të ardhshme të mbrojtjes raketore. Deri në fund të këtij viti, Sarmat do të vendoset në shërbim luftarak”, shtoi ai.