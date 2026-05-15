Putin dhe Lukashenko diskutojnë mbi bashkëpunimin tregtar, ekonomik dhe mbrojtës

Kanyshai Butun
15 Maj 2026•Përditësim: 15 Maj 2026
Presidenti rus, Vladimir Putin dhe Presidenti bjellorus, Aleksandr Lukashenko, diskutuan bashkëpunimin në tregti, mbrojtje dhe siguri rajonale gjatë një telefonate të premten, tha shërbimi për shtyp i presidencës bjelloruse, transmeton Anadolu.
Udhëheqësit diskutuan gjithashtu përgatitjet për ngjarjet e ardhshme të përbashkëta dhe koordinimin e vazhdueshëm midis Moskës dhe Minskut, sipas deklaratës. Nuk u dhanë detaje shtesë.
Bisedimet erdhën disa ditë pasi Putin dhe Lukashenko u takuan në Kremlin më 8 maj, përpara festimeve të Ditës së Fitores së Rusisë, të cilat shënojnë fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në Luftën e Dytë Botërore.
Gjatë atij takimi, të dy udhëheqësit diskutuan bashkëpunimin ekonomik dhe tregtar, ndërsa Putin tha se tregtia dypalëshe kishte arritur nivele rekord "pavarësisht të gjitha vështirësive".
Rusia dhe Bjellorusia kanë forcuar lidhjet politike, ekonomike dhe ushtarake në vitet e fundit mes tensioneve të larta me Perëndimin për shkak të luftës në Ukrainë.