Presidenti turk Erdogan pret Trumpin në Ankara

Diyar Güldoğan
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, mirëpriti të martën homologun e tij amerikan, Donald Trump, në kryeqytetin Ankara, ndërsa samiti dyditor i NATO-s nisi punimet, raporton Anadolu.
Erdogan e mirëpriti Trumpin me një ceremoni zyrtare pritjeje në kompleksin presidencial, ku ata do të diskutojnë çështje rajonale dhe ndërkombëtare.
Në nderim të presidentit amerikan u qëllua edhe një përshëndetje me 21 të shtëna topash.
Me mbërritjen e Trumpit në kompleks, ekipi akrobatik i Forcave Ajrore Turke zhvilloi një fluturim ceremonial për të mirëpritur presidentin amerikan.
Më herët, presidenti turk e kishte përshëndetur personalisht Trumpin pas mbërritjes së tij në Aeroportin Esenboga.
Dy liderët zhvilluan një bisedë të shkurtër pasi presidenti amerikan zbriti nga avioni. Trump përshëndeti njësinë ceremoniale të Regjimentit të Gardës duke thënë në turqisht “Merhaba asker” (Përshëndetje ushtar).
Erdogan dhe Trump më pas shkuan në Shtëpinë e Mysafirëve Shtetërorë të aeroportit, ku pozuan për një fotografi zyrtare.
Shefi i Shtabit të Përbashkët të Forcave të Armatosura të SHBA-së, gjenerali Dan Caine, vizitoi të martën Anıtkabir-in, mauzoleun e themeluesit të Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Atatürk. Caine, i shoqëruar nga një delegacion amerikan, mbajti një minutë heshtje përpara se të vendoste një kurorë në mauzoleun e Atatürkut.
Krerët e shteteve dhe qeverive të NATO-s, si dhe liderët e vendeve partnere kryesore, po takohen në Ankara për samitin e aleancës në vitin 2026, i cili do të fokusohet në zbatimin e angazhimeve për shpenzimet e mbrojtjes të miratuara në takimin e vitit të kaluar në Hagë, vazhdimin e mbështetjes ushtarake për Ukrainën dhe zgjerimin e prodhimit të industrisë së mbrojtjes.