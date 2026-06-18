Presidenti iranian e cilëson memorandumin Iran-SHBA si "dokument historik"

Şahin Demir
18 qershor 2026•Përditësim: 18 qershor 2026
Presidenti iranian Masoud Pezeshkian vlerësoi memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi mes Iranit dhe SHBA-së, duke e përshkruar atë si "dokument historik" dhe "produkt të qëndrueshmërisë kombëtare dhe diplomacisë së përgjegjshme", transmeton Anadolu.
Në dy postime të ndara në rrjetin social X të kompanisë amerikane, të shoqëruara me një imazh të memorandumit të nënshkruar, Pezeshkian tha se dokumenti pasqyronte "zërin e një kombi që nuk e shkëmbeu dinjitetin dhe pavarësinë e tij me asnjë kërcënim apo presion".
"Ajo që u regjistrua sot është rezultat i këmbënguljes kombëtare, racionalitetit politik dhe diplomacisë së përgjegjshme", tha ai.
Në një mesazh të dytë, presidenti iranian e përshkroi memorandumin si "një dokument historik dhe mesazh nga një Iran i fuqishëm". "Paqja do të arrihet nën hijen e respektit të ndërsjellë", tha Pezeshkian. Ai shtoi se Irani mbetet i përkushtuar ndaj paqes globale duke "ruajtur dinjitetin, pavarësinë, përparimin dhe bashkëpunimin rajonal".
Komentet erdhën një ditë pasi Teherani dhe Washingtoni njoftuan nënshkrimin zyrtar të një memorandumi mirëkuptimi që synon t'i japë fund muajve të konfliktit dhe të hapë negociatat për programin bërthamor të Iranit dhe lehtësimin e sanksioneve.
Marrëveshja përfshin dispozita që lidhen me përfundimin e operacioneve ushtarake në fronte rajonale, lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve iraniane të naftës, lirimin e aseteve të ngrira iraniane dhe garantimin e lirisë së lundrimit përmes Ngushticës së Hormuzit.