Presidenti Erdogan shënon 6-vjetorin e rihapjes së Aja Sofias si xhami

Fatma Zehra Solmaz
24 korrik 2026•Përditësim: 24 korrik 2026
Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan shënoi sot gjashtë vjetorin e rihapjes për adhurim të Xhamisë së Madhe Aja Sofia, transmeton Anadolu.
Në një postim në kompaninë turke të mediave sociale NSosyal, Erdogan tha: "Sot gjashtë vjet më parë, Aja Sofia rifitoi identitetin e saj origjinal pas 86 vitesh malli. Dashtë Zoti, ky vend i bekuar i adhurimit të vazhdojë të jehojë me ezanin përgjithmonë. Qoftë e bekuar rihapja e Aja Sofias".
Fillimisht e ndërtuar si kishë "Hagia Sophia" shërbeu si një vend i adhurimit të krishterë për 916 vjet deri në çlirimin osman të Stambollit në 1453, kur Sulltan Mehmeti II e shndërroi atë në një xhami përmes dhuratës së tij.
Ajo mbeti xhami deri në vitin 1934, kur një dekret i kabinetit e ktheu në muze, status që e mbajti për 86 vjet.
Më 10 korrik 2020, Këshilli i Shtetit të Turqisë anuloi dekretin e vitit 1934, duke hapur rrugën që monumenti të rihapet si xhami.