Presidentët e Iranit dhe Irakut diskutojnë zhvillimet rajonale

Serdar Dincel
26 Maj 2026•Përditësim: 26 Maj 2026
Presidenti iranian, Masoud Pezeshkian dhe homologu i tij irakian, Nizar Amidi, diskutuan çështje rajonale në telefon të martën, sipas medias shtetërore të Iranit, transmeton Anadolu.
Të dyja palët "theksuan rëndësinë e ndalimit të luftës dhe dhënies fund të tensioneve në rajon përmes dialogut dhe diplomacisë", raportoi agjencia e lajmeve IRNA.
Ata gjithashtu ranë dakord për rëndësinë e nxitjes së mirëkuptimit të ndërsjellë për të rritur sigurinë dhe stabilitetin rajonal, tha agjencia.
Gjatë telefonatës, Pezeshkian e uroi homologun Amidi për festën e Kurban Bajramit, e cila fillon të mërkurën.
Tensionet rajonale u përshkallëzuan në shkurt kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme të papritura ndaj Iranit, duke e shtyrë Teheranin të hakmerrej me breshëri dronësh dhe raketash që goditën objektiva në të gjithë rajonin, ndërsa Irani mbylli Ngushticën e Hormuzit.
Një armëpushim hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit pakistanez dhe më vonë u zgjat për një kohë të pacaktuar nga Presidenti i SHBA-së, Donald Trump.