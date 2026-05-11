Popullsia e burgjeve në Zvicër arrin rekord

Beyza Binnur Dönmez
11 Maj 2026•Përditësim: 11 Maj 2026
Popullsia e burgjeve në Zvicër arriti nivel rekord në fillim të vitit 2026 ndërsa numri i dënimeve të shkurtra me burgim pa kushte ra në një nivel historik, tregojnë të dhënat e publikuara sot nga Zyra Federale e Statistikave Zvicerane (FSO), transmeton Anadolu.
Një total prej 7.119 personash ishin të burgosur në Zvicër që nga 31 janari, shifra më e lartë e regjistruar që nga fillimi i anketës në vitin 1988, tha zyra në një deklaratë.
Pavarësisht rritjes, shkalla e burgosjes në krahasim me popullsinë e vendit mbetet më e ulët se sa ishte një dekadë më parë, vuri në dukje zyra.
Midis të paraburgosurve, 63 për qind po vuanin dënime ose masa të urdhëruara nga gjykata, përfshirë zbatimin e parakohshëm ndërsa 31 për qind po mbaheshin në paraburgim ose në paraburgim sigurie. Gjashtë për qind e mbetur ishin të burgosur për arsye të tjera.
Sipas të dhënave, 90 qendrat operative të paraburgimit në Zvicër kishin 7.373 vende të lira, duke e çuar shkallën e zënies në 97 për qind. Zyra raportoi 111.962 dënime penale për të rritur në sistemin e regjistrave kriminalë në vitin 2025.
Më shumë se gjysma e dënimeve, 57.150 raste, përfshinin shkelje të ligjeve të trafikut rrugor. Nga 38.406 dënimet sipas Kodit Penal Zviceran, gati gjysma lidheshin me krime kundër pronës ndërsa 12 për qind përfshinin krime kundër jetës dhe integritetit trupor dhe 3 për qind kishin të bënin me vepra penale seksuale.
Numri i dënimeve të shkurtra me burgim pa kushte ra në 2.937 në vitin 2025, niveli më i ulët që kur Zvicra futi dënime monetare në vitin 2007 si një alternativë ndaj dënimeve të shkurtra me burgim, sipas FSO-së.
Dënimet monetare me kusht mbetën sanksioni më i zakonshëm i vendit, i vendosur 78.693 herë në vitin 2025. Autoritetet thanë se dënimet me kusht revokohen më vonë vetëm në 7 për qind të rasteve, megjithëse ato pothuajse gjithmonë shoqërohen me një gjobë që nuk është me kusht.
Zyra e statistikave tha se në vitin 2025 u urdhëruan 2.272 dëbime, 94 për qind e tyre ishin të detyrueshme. Më shumë se gjysma u vendosën për periudha më të gjata se pesë vjet ndërsa 37 për qind e të dëbuarve ishin shtetas të vendeve të BE-së.