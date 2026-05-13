Plagosen dy ushtarë izraelitë pranë kufirit me Libanin

Rania R.a. Abushamala
13 Maj 2026•Përditësim: 13 Maj 2026
Ushtria izraelite tha sot se dy ushtarë u plagosën kur një dron i mbushur me eksploziv shpërtheu në një zonë kufitare në veri të Izraelit, transmeton Anadolu.
Sipas transmetuesit publik të Izraelit, ushtria tha se "dy ushtarë pësuan lëndime të moderuara dhe të lehta pasi një dron eksploziv shpërtheu pranë kufirit me Libanin gjatë natës".
Gjithashtu tha se Forcat Ajrore Izraelite kapën sot një "objektiv ajror të dyshimtë" të zbuluar mbi zonën ku forcat e saj po veprojnë në jug të Libanit. Dronët e grupit libanez Hezbollah, veçanërisht ata që përdorin teknologji me fibra optike, paraqesin një sfidë për Izraelin dhe kërcënim të drejtpërdrejtë për trupat dhe pushtuesit izraelitë.
Në fund të prillit, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pranoi se raketat dhe dronët e Hezbollahut përbënin "dy kërcënime të mëdha" dhe u bëri thirrje komandantëve ushtarakë t'i adresojnë ato. Izraeli ka nisur ofensivë të gjerë në Liban që nga 2 marsi, duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz dhe duke zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerëz, sipas autoriteteve libaneze.
Edhe pse një armëpushim ka qenë në fuqi që nga 17 prilli, forcat izraelite kanë vazhduar operacionet në jug të Libanit, përfshirë prishje, shkatërrim shtëpish dhe zhvendosje me forcë nga dhjetëra fshatra, duke përmendur atë që ata e përshkruajnë si infrastrukturë ushtarake të Hezbollahut.
Izraeli vazhdon të pushtojë zona në jug të Libanit, disa të mbajtura për dekada dhe të tjera të sekuestruara gjatë konfliktit 2023-2024 ndërsa forcat e tij kanë përparuar deri në rreth 10 kilometra brenda territorit libanez gjatë ofensivës aktuale.