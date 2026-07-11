Pentagoni publikon video të reja të UFO-ve

Esra Tekin
11 korrik 2026•Përditësim: 11 korrik 2026
Pentagoni publikoi të premten një koleksion të ri materialesh lidhur me UFO-t, të njohura tashmë zakonisht si fenomene anormale të paidentifikuara (UAP), transmeton Anadolu.
Mes dokumenteve të publikuara ndodhet edhe një raport nga një pilot ushtarak, i cili ka përshkruar një përballje me një objekt që “ishte ndryshe nga çdo gjë që kisha parë më parë” gjatë gati tri dekadave të shërbimit të tij.
Publikimi i fundit përfshin 40 dosje, përfshirë 14 dokumente, 19 video, katër regjistrime audio dhe tri fotografi.
Këto materiale janë përpiluar nga disa agjenci qeveritare amerikane, përfshirë Pentagonin, NASA-n, CIA-n, FBI-n dhe Departamentin e Energjisë.
Dosjet u bënë publike në faqen zyrtare të Pentagonit për UAP-të, në kuadër të një urdhri ekzekutiv të nënshkruar nga presidenti Donald Trump në fillim të këtij viti, i cili kërkon publikimin e këtyre të dhënave.
Ashtu si publikimet e mëparshme, edhe koleksioni i ri përfshin kryesisht dokumente historike me pak ose aspak pjesë të censuruara, si dhe raporte e video më të reja që dokumentojnë incidente ajrore të pashpjeguara.
Një nga dokumentet më të rëndësishme, i siguruar nga Departamenti i Energjisë, përshkruan një objekt të paidentifikuar që ka hyrë në hapësirën ajrore të kufizuar mbi kompleksin e armëve bërthamore Pantex, pranë Amarillos në Teksas, në shtator të vitit 2015.
Sipas raportit, dy oficerë sigurie e kanë ndjekur objektin, ndërsa kompleksi është vendosur në gjendje alarmi.
Oficerët nuk kanë arritur ta kapnin objektin, por janë ndalur për ta vëzhguar më nga afër. Ata kanë raportuar se ai ishte krejtësisht i heshtur dhe se, edhe kur shihej përmes dylbive, nuk mund të dallonin ndonjë sistem shtytjeje të dukshëm. Pas qëndrimit pezull për rreth një deri në dy minuta, objekti ka vazhduar drejt veriut dhe është larguar nga zona.
Rreth gjysma e dosjeve të publikuara datojnë nga viti 2010 e më tej dhe përfshijnë pamje me rreze infra të kuqe të regjistruara nga sensorë ushtarakë. Videot paraqesin objekte të pashpjeguara në zona të ndryshme të botës, përfshirë Oqeanin Paqësor perëndimor, Oqeanin Atlantik dhe Lindjen e Mesme.
Një nga rastet e dokumentuara ka ndodhur mbi Oqeanin Atlantik në vitin 2020. Dosjet e publikuara përfshijnë pamje të një objekti të paidentifikuar, të cilin një pjesëtar i ekuipazhit të marinës e ka përshkruar në një raport pjesërisht të redaktuar si me pamje ngjyrë të kuqe të errët dhe me përmasa rreth 3,6 deri në 4,5 metra lartësi.
Një raport tjetër përshkruan një vëzhgim të vitit 2019 mbi pjesën lindore të Shteteve të Bashkuara, i parë nga një aviator ushtarak dhe katër persona të tjerë.
Në raportin pas fluturimit, piloti ka shkruar se mënyra e fluturimit të objektit ishte ndryshe nga çdo gjë që kishte hasur gjatë 28 viteve të shërbimit në Forcën Ajrore dhe Marinën amerikane.
Objekti është shfaqur poshtë avionit dhe ka lëvizur me shpejtësi të madhe në vijë të drejtë në drejtim të kundërt. Piloti e ka vëzhguar për rreth 10 deri në 15 sekonda përpara se të aktivizonte sistemin e regjistrimit për të kapur pamje video.
Gjatë përpjekjes për ta zmadhuar pamjen për një dukje më të qartë, objekti ka dalë jashtë fushës së kamerës për shkak të shpejtësisë së tij dhe nuk është mundur të gjendet përsëri edhe pas zvogëlimit të zmadhimit. Një analizë pas fluturimit sugjeroi se objekti kishte formë drejtkëndore.
Sipas raportit, edhe personeli tjetër me përvojë që ka dëshmuar ngjarjen nuk ka arritur ta identifikonte atë që kishte parë.
Videoja e publikuar duket se tregon një objekt që lëviz me shpejtësi shumë të lartë.