Pentagoni anulon vendosjen e brigadës së blinduar në Poloni

Esra Tekin
14 Maj 2026•Përditësim: 14 Maj 2026
Pentagoni ka anuluar në mënyrë të papritur vendosjen e një brigade të blinduar në Poloni, duke shënuar një veprim të rëndësishëm në përputhje me planin e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të zvogëluar praninë ushtarake amerikane në Evropë, raportoi sot "Wall Street Journal", transmeton Anadolu.
Vendimi thuhet se i habiti disa zyrtarë ushtarakë. Anulimi erdhi pasi Pentagoni njoftoi më parë këtë muaj se 5.000 trupa amerikane do të tërhiqeshin nga Gjermania. Ky njoftim pasoi zemërimin e Trumpit për kritikat e kancelarit gjerman Friedrich Merz për mënyrën se si Shtëpia e Bardhë po e trajton luftën e SHBA-së me Iranin.
Trumpi ka thënë se reduktimet në Evropë do të shkojnë përtej Gjermanisë, duke u thënë gazetarëve se Washingtoni po "shkurton shumë më tepër se 5.000 trupa" dhe duke paralajmëruar se forcat mund të tërhiqen edhe nga Italia dhe Spanja.
Sipas Pentagonit, objektivi më i gjerë është që aleatët evropianë të marrin përgjegjësi më të madhe për mbrojtjen konvencionale, duke i lejuar SHBA-së të zvogëlojë rolin e saj ushtarak në kontinent.
Zyrtarët amerikanë thanë se anulimi i vendosjes së Ekipit Luftarak të Brigadës së 2-të të Blinduar të Divizionit të Parë të Kalorësisë, një njësi me më shumë se 4.000 trupa, është pjesë e një riformësimi më të gjerë të gjurmës ushtarake të Amerikës në Evropë.
Priten më shumë ndryshime. Edhe pse brigada ishte planifikuar të shkonte në Poloni, disa nga njësitë e saj mund të ishin stacionuar diku tjetër në Evropë. "Wall Street Journal" raportoi muajin e kaluar se administrata e Trumpit po shqyrtonte largimin e trupave amerikane nga bazat në disa vende evropiane që nuk e mbështetën Washingtonin gjatë luftës së tij me Iranin.
Megjithatë, masa ishte e dukshme sepse administrata e Trumpit ka mbajtur lidhje të ngushta me Poloninë. Trumpi madje kishte sugjeruar më parë këtë muaj se disa trupa amerikane mund të zhvendoseshin nga Gjermania në Poloni.
Komandantët ushtarakë kanë paraqitur tashmë propozime se si të zbatohej reduktimi prej 5.000 trupash në Gjermani, dhe shumë prisnin një rishikim gradual dhe të organizuar të qëndrimit të forcave amerikane në Evropë.
Në vend të kësaj, sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth veproi më shpejt se sa pritej, duke habitur shumë në establishmentin e mbrojtjes. Disa trupa dhe pajisje nga brigada "Black Jack" janë tashmë në rrugë e sipër kur dislokimi u anulua.