Papa paralajmëron kundër neutralitetit moral në inteligjencën artificiale

Ahmet Gençtürk
26 qershor 2026•Përditësim: 26 qershor 2026
Kreu i Vatikanit, Papa Leoni XIV paralajmëroi të enjten kundër çështjes së neutralitetit moral në Inteligjencën Artificiale (IA), transmeton Anadolu.
Në një postim në platformën X të mediave sociale amerikane, Papa nënvizoi se IA nuk është moralisht neutrale, pasi çdo sistem përfshin zgjedhje të projektimit, prioritete dhe klasifikime që pasqyrojnë vizione specifike të njerëzimit dhe shoqërisë.
Ai vuri në dukje se analiza etike e IA-së duhet të shtrihet përtej qëllimeve të përdorimit përfundimtar për të ekzaminuar të dhënat. "Ajo duhet të shqyrtojë se si është projektuar ai sistem dhe çfarë vizioni i personit njerëzor dhe shoqërisë është i përfshirë në të dhënat dhe modelet që udhëzojnë", tha Papa.
"Që IA të respektojë dinjitetin njerëzor dhe t'i shërbejë me të vërtetë të mirës së përbashkët, përgjegjësia duhet të përcaktohet qartë në çdo fazë: nga ata që projektojnë dhe zhvillojnë këto sisteme te ata që i përdorin dhe mbështeten në to për vendime konkrete", tha Papa.
Më tej ai theksoi rëndësinë e identifikimit. "Kush duhet të japë llogari për vendimet, t'i justifikojë ato, t'i monitorojë ato dhe kur është e nevojshme t'i sfidojë ato dhe të korrigjojë çdo dëm të shkaktuar", tha Papa.