OPINION - Drejt NATO 3.0: Rruga dhe e ardhmja e Aleancës

Belirsiz Kişi
07 korrik 2026•Përditësim: 07 korrik 2026
Nga Jaap de Hoop Scheffer
- Jaap de Hoop Scheffer është ish-Sekretar i Përgjithshëm i NATO-s.
Ndërsa arkitektura globale e sigurisë përballet me testin e saj më të rëndë në dekada, samiti i NATO-s në Ankara vjen në një pikë kritike. Duke parë prapa, NATO ka kaluar shumë momente thellësisht transformuese gjatë historisë së saj. Gjatë Luftës së Ftohtë, thelbi i NATO-s mbrojti me sukses Evropën për dekada, duke funksionuar në mënyrë të sigurt nën ombrellën amerikane. Më pas erdhi rënia historike e Murit të Berlinit dhe shpërbërja pasuese e Bashkimit Sovjetik, e cila e detyroi Aleancën të përshtatej me një rend botëror krejtësisht të ri.
Pas këtij ndryshimi monumental, NATO u zhvillua në atë që mund të cilësohet si një NATO ekspeditare. Afganistani ofron një shembull të dobishëm. Ndërsa filloi si një ndërhyrje fillestare e udhëhequr nga SHBA-ja nën emrin e Operacionit "Enduring Freedom", ajo shumë shpejt evoluoi në një mision të udhëhequr nga NATO, i zhvilluar nën një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Sot, një tjetër evolucion i thellë është duke ndodhur. NATO tani po operon në një mjedis gjithnjë e më kompleks të inteligjencës artificiale, duke u përballur me realitetet e luftërave hibride dhe për këtë arsye duhet të përgatitet në mënyrë aktive për to. Në thelb, Aleanca aktualisht është në rrugën drejt asaj që mund të quhet NATO 3.0.
- Agjenda në Ankara: Ndarja e barrës dhe mbrojtja e kufijve
Ndërsa Aleanca hyn në epokën 3.0, samiti në Ankara duhet të - dhe do të supozohej se do të - prodhojë një konsensus shumë të nevojshëm mbi një sërë çështjesh me rëndësi kritike. Një prioritet i madh është sigurimi që aleatët anëtarë të përmbushin realisht detyrimet e tyre financiare. Aleatët premtuan në Hagë vitin e kaluar se do të rrisin shpenzimet e tyre për mbrojtjen në 3,5 për qind plus 1.5 për qind, pra 5 për qind gjithsej. Ankara do ta shqyrtojë në mënyrë aktive këtë detyrim për të siguruar që Aleanca të mbetet e pajisur mirë me burime.
Përtej fushës financiare, Aleanca duhet të përballet me luftën e vazhdueshme në Ukrainë, si dhe me një situatë shumë të ndërlikuar dhe të paqëndrueshme në Lindjen e Mesme. Edhe pse nuk i takon NATO-s të veprojë drejtpërdrejt në Lindjen e Mesme, realiteti është se siguria globale është e pandashme. Nga ana tjetër, lufta Rusi-Ukrainë do të vazhdojë, duke vrarë mijëra njerëz. Kjo tragjedi e vazhdueshme është shumë e rëndësishme për Aleancën, thjesht sepse mbrojtja e fuqishme e krahut lindor të NATO-s ka qenë dhe absolutisht duhet të mbetet një prioritet shumë i rëndësishëm.
- Qëndrueshmëria dhe shtrirja globale: Të dëshmohen të gabuar skeptikët
Pavarësisht thashethemeve të vazhdueshme dhe parashikimeve herë pas here pesimiste për zhdukjen e saj mes këtyre krizave, NATO nuk do të shpërbëhet. Aleanca është shpallur e sëmurë përfundimisht ose edhe e vdekur shumë herë gjatë historisë së saj, por ajo vazhdimisht është përshtatur dhe ka mbijetuar.
Si pjesë e këtij përshtatjeje të vazhdueshme, NATO është politikisht e interesuar dhe thellësisht e angazhuar në zhvillimet globale, përfshirë zhvillimet në Kinë dhe rajonin më të gjerë Indo-Paqësor. Jo se NATO po planifikon të veprojë drejtpërdrejt atje në kapacitet ushtarak, por përsëri, siguria globale është e pandashme. Sa i përket rolit të saj tradicional, Aleanca është dhe do të jetë e fuqishme dhe shumë efektive me një kusht të vetëm të rreptë: aleatët evropianë të rrisin angazhimin për të marrë një pjesë shumë më të madhe të përgjegjësisë së përgjithshme, veçanërisht sa i përket shpenzimeve të mbrojtjes. Në këtë aspekt të veçantë, presidenti Trump, pavarësisht mënyrës se si zgjidhni ta shihni, ka të drejtë.
- Balancimi i prioriteteve rajonale
Ndërsa debatet e brendshme mbi ndarjen e barrës vazhdojnë, një vështrim i afërt mbi prioritetet rajonale në vitet e ardhshme tregon se fokusi kryesor është padyshim krahu lindor i NATO-s. Megjithatë, nga këndvështrimi i Turqisë, është e qartë se NATO nuk duhet dhe nuk mund të neglizhojë as krahun jugor. Ky rajon është shumë i rëndësishëm për Turqinë dhe, sipas përkufizimit, në mënyrë të pandashme i rëndësishëm për sigurinë e NATO-s në tërësi. Por në këtë moment të saktë, kërcënimi më urgjent dhe ekzistencial vjen drejtpërdrejt nga Federata Ruse, ndërsa ajo vazhdon të zhvillojë një luftë agresioni kundër Ukrainës.
- Rëndësia strategjike e Turqisë
Duke pasur parasysh këto presione të mëdha rajonale, vendimi për të mbajtur samitin në Turqi këtë vit është një njohje e rëndësishme dhe në kohën e duhur e statusit të vendit si një fuqi e konsiderueshme rajonale. Me një popullsi dinamike prej mbi 80 milionë banorësh dhe një ushtri të madhe, shumë të aftë dhe të përhershme, vendi sjell një vlerë të madhe të shtuar për Aleancën e NATO-s. Pas vitit 2004, kur samiti u mbajt më parë në Stamboll, sigurisht që ka ardhur koha që Turqia të jetë përsëri mikpritëse. Kjo është një njohje e qartë e peshës, si politike ashtu edhe ushtarake, që Turqia mbart me vete në skenën globale. Pikërisht për këtë arsye Aleanca duhet të rrisë ambicien e saj për të mbrojtur në mënyrë efektive krahët e saj dhe, brenda kësaj strategjie, Turqia luan një rol jetik.
- Skenari i së ardhmes: "Evropianizimi" i sigurisë
Me aktorë kyç si Turqia që ankorojnë krahët, trajektorja e ardhshme e Aleancës më të gjerë duhet të bazohet në një skenar të fuqishëm konsensual, konkretisht një skenar ku aleatët evropianë të NATO-s më në fund marrin shumë më tepër përgjegjësi për sigurinë e tyre. Ndjenja në rritje, veçanërisht e Trumpit, se Evropa duhet të bëjë shumë më tepër si partnere aleate është plotësisht e vlefshme.
Prandaj, me shumë gjasë do të shohim një "evropianizim" gradual të NATO-s brenda strukturës së saj qendrore të komandës. Në fund të fundit, Evropa duhet dhe duhet të jetë gjithnjë e më e aftë të mbrohet pa u mbështetur tërësisht në mbështetjen e drejtpërdrejtë ushtarake të SHBA-së. Ky ndryshim, megjithatë, bazohet në supozimin themelor se garancia përfundimtare bërthamore e ofruar nga Aleanca do të mbetet plotësisht në fuqi. Dhe duke parë fuqinë e partneritetit, unë besoj plotësisht se kjo garanci thelbësore do të mbetet e paprekur.
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