Operatori gjerman hekurudhor do të vendosë ndalimin e alkoolit në stacionet e trenave

Oliver Towfigh Nia
21 korrik 2026•Përditësim: 21 korrik 2026
Operatori hekurudhor gjerman, Deutsche Bahn (DB) njoftoi të martën një ndalim të alkoolit në të gjitha 5.400 stacionet e trenave në mbarë vendin, transmeton Anadolu.
Për të përmirësuar sigurinë për punonjësit dhe udhëtarët, DB po ndalon konsumimin e alkoolit në të gjitha stacionet e trenave. Rregulli i ri zbatohet në mbarë vendin dhe do të futet në 5.400 stacione deri më 15 tetor, thuhet në një deklaratë.
"Ne po marrim masa vendimtare: Ne po ndalojmë konsumimin e alkoolit nga stacionet tona të trenave. Shumë shpesh, ne kemi parë se aty ku ka shumë alkool, dhuna gjithashtu rritet," tha CEO i DB, Evelyn Palla.
"Kjo është arsyeja pse ne tani po prezantojmë ndalimin e alkoolit në stacionet e trenave. Ne e marrim seriozisht sigurinë. Ka të bëjë me mbrojtjen e punonjësve dhe pasagjerëve tanë," shtoi ajo.
Një ndalim i alkoolit është tashmë në fuqi në Hamburg, Mynih, Frankfurt dhe qytete të tjera të mëdha.
Kushdo që shkel ndalimin e pijes do të përballet me përjashtimin nga ambientet në të ardhmen, ose, për shkelësit e përsëritur, me ndalim nga lokalet.
Restorantet dhe baret janë të përjashtuar nga ndalimi. Mbetet e lejuar bartja e alkoolit në kontejnerë të mbyllur në bagazhin e dikujt ose si pjesë e blerjeve.
Personeli i sigurisë hekurudhore dhe Policia Federale do të jenë përgjegjës për zbatimin e masës.