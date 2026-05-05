Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
05 Maj 2026•Përditësim: 05 Maj 2026
OKB-ja mirëpriti njoftimin e fundit për armëpushim nga Ukraina dhe Rusia, transmeton Anadolu.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje lidhur me shpalljen e armëpushimeve nga Kievi dhe Moska, zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric tha në një deklaratë: “Ne mirëpresim armëpushimin e njëanshëm të shpallur nga Ukraina, që do të nisë natën mes 5 dhe 6 majit, si dhe atë të Federatës Ruse, që do të zhvillohet më 8 dhe 9 maj.
“Sekretari i Përgjithshëm pret zbatimin e suksesshëm të tyre dhe rithekson thirrjen e tij për një armëpushim të plotë, të menjëhershëm, të pakushtëzuar dhe të qëndrueshëm, që të çojë në një paqe të drejtë, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, në përputhje me Kartën e OKB-së, të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të OKB-së”, tha Dujarric.
Të hënën, Ministria ruse e Mbrojtjes njoftoi një armëpushim për datat 8–9 maj “në nder të festimit të fitores së popullit sovjetik në Luftën e Madhe Patriotike”.
Në një deklaratë në Telegram, ministria tha se Moska do të marrë “të gjitha masat e nevojshme” për të garantuar sigurinë gjatë festimeve dhe paralajmëroi për një sulm të “madh” hakmarrës me raketa nëse festimet ndërpriten.
Pas këtij njoftimi, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy shpalli një armëpushim me Rusinë duke filluar nga mesnata në Kiev, duke thënë: “Jeta e njeriut është shumë më e vlefshme se çdo festim përvjetori”.
Ai shtoi se nuk ishte bërë asnjë kërkesë zyrtare ndaj Ukrainës lidhur me “ndërprerjen e armiqësive” të shpallur nga Moska gjatë festimeve të Ditës së Fitores në Rusi.