Një ushtar izraelit vritet në Libanin jugor

Rania R.a. Abushamala
04 qershor 2026•Përditësim: 04 qershor 2026
Një ushtar izraelit është vrarë në Libanin jugor, njoftoi ushtria izraelite, duke e çuar në 28 numrin e ushtarëve të vrarë që nga fillimi i luftës me Iranin në fund të muajit shkurt, transmeton Anadolu.
Ushtria izraelite tha se ushtari i vrarë shërbente si komandant tanku në Batalionin e 75-të të Brigadës së 7-të të Blinduar.
Transmetuesi izraelit Channel 12 raportoi se ushtari u vra pasi një raketë antitank goditi drejtpërdrejt tankun e tij në Libanin jugor.
Ai është ushtari i katërt izraelit i vrarë gjatë javës së fundit, mes përleshjeve të vazhdueshme përgjatë kufirit me Libanin.
Sipas të dhënave izraelite, vdekja e tij e çoi në 28 numrin e personelit ushtarak izraelit të vrarë që nga fillimi i fushatës ushtarake të Izraelit kundër Iranit në fund të shkurtit dhe në Liban në fillim të marsit.
Të dhënat ushtarake tregojnë gjithashtu se 1.243 ushtarë izraelitë janë plagosur.
Dje, Libani dhe Izraeli ranë dakord të rinovojnë armëpushimin e brishtë dhe të krijojnë “zona pilot”, duke vendosur ushtrinë libaneze në kontroll ekskluziv territorial, me përjashtimin e të gjithë aktorëve joqeveritarë.
Marrëveshja u njoftua në një deklaratë të përbashkët të publikuar pas raundit të katërt të bisedimeve të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, të mbajtura dje në Departamentin e Shtetit.
Bisedimet e mbështetura nga SHBA-ja pasuan javë të tëra sulmesh pothuajse të përditshme izraelite në Liban, të cilat kanë vrarë gati 3.500 njerëz që nga 2 marsi, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi më 17 prill dhe që më pas u zgjat deri në fillim të korrikut.