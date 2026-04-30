Ngecin bisedimet greko-ukrainase për prodhimin e dronëve detarë

Ahmet Gençtürk
30 Prill 2026•Përditësim: 30 Prill 2026
Bisedimet midis Greqisë dhe Ukrainës mbi prodhimin e përbashkët të dronëve detarë kanë ngecur ndërsa Kievi kërkon të balancojë lidhjet e tij me Turqinë, tha një raport mediatik të enjten, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedimeve, pala ukrainase paraqiti një sërë kërkesash në lidhje me licencimin për çdo rishitje të mundshme të dronëve, raportoi e përditshmja greke "Kathimerini".
Për Athinën, pengesa kryesore është kërkesa e Kievit për të ruajtur kontrollin mbi mënyrën se si forcat greke do t'i përdorin sistemet, shtoi ajo. Greqia deri më tani e ka refuzuar kushtin, duke thënë se sistemet e armëve nuk mund të funksionojnë nën kufizime të tilla.
"Asnjë shpjegim specifik nuk është ofruar publikisht për qëndrimin e Ukrainës, por çështja shihet gjerësisht si e lidhur me ekuilibrin që Kievi kërkon të ruajë me Turqinë", tha raporti.
Greqia dhe Ukraina zhvilluan bisedime të nivelit të lartë mbi prodhimin e përbashkët të dronëve detarë, duke kulmuar me një marrëveshje konfidenciale në nëntor 2025.
Marrëveshja ishte ndër rezultatet kryesore të një takimi të nëntorit 2025 në Athinë midis kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy.