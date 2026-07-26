Netanyahu do të mbledhë kabinetin e sigurisë para vizitës në SHBA

Burak Dağ
26 korrik 2026•Përditësim: 26 korrik 2026
Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, pritet të mbledhë kabinetin e sigurisë para nisjes për një vizitë në SHBA, transmeton Anadolu.
The Times of Israel raportoi se Netanyahu do të takohet me anëtarët e kabinetit në orën 13:00 me kohën lokale.
Takimi vjen pas raportimeve se presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka udhëzuar zyrtarët të mos ndërmarrin sulme të mëtejshme ndaj Iranit.
Netanyahu pritet të takohet me Trumpin në Washington të martën.