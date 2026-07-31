Nauruja zyrtarisht ndryshon emrin në Naoero

Saadet Gökce
31 korrik 2026•Përditësim: 31 korrik 2026
Nauru ka ndryshuar zyrtarisht emrin në Republikën e Naoero-s, njoftoi qeveria e vendit të vogël ishullor të Paqësorit në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
Emri i shkurtuar i vendit do të jetë Naoero, ndërsa kodi i shtetit do të ndryshojë në NRO. Qytetarët e saj do të referohen si dei-Naoero, sipas një deklarate të qeverisë të postuar të mërkurën në kompaninë amerikane të mediave sociale Facebook.
Vendimi për të rivendosur emrin tradicional të vendit u propozua në janar përmes një projektligji për ndryshimin e kushtetutës. Ajo u pasua nga një periudhë pritjeje 90-ditore dhe miratimi unanim nga anëtarët e parlamentit.
Kryetari i Parlamentit, Marcus Stephen vërtetoi amendamentin më 13 maj, duke miratuar zyrtarisht ndryshimin. Megjithëse qeveria pritej të mbante një referendum, ajo vendosi të mos e bënte këtë pas "shqyrtimit të menduar".
Ai tha se masa nuk kishte të bënte me miratimin e një emri të ri, por rivendosjen e një emri tradicional që "nuk ka humbur kurrë, por më tepër duke pritur që të përqafohet plotësisht".
Presidenti David Adeang tha se ndryshimi nuk kishte të bënte me politikën, por me identitetin dhe trashëgiminë si dhe "ruajtjen e trashëgimisë së paraardhësve tanë dhe forcimin e së ardhmes së fëmijëve tanë".
"Naoero është fillimi i krenarisë së përtërirë kombëtare dhe një kapitull i ri i themeluar mbi unitet, përgjegjësi, patriotizëm, shëndet më të mirë, arsim dhe zhvillim të qëndrueshëm", tha ai.
Qeveria tha se organizatat ndërkombëtare dhe vendet e tjera ishin njoftuar zyrtarisht për ndryshimin dhe kishin filluar të bënin tranzicionin.