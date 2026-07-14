Mungesa e karburantit godet aeroportet në veri të Italisë

Burak Bir
14 korrik 2026•Përditësim: 14 korrik 2026
Katër aeroporte në veri të Italisë janë në gatishmëri të lartë për shkak të mungesës së përkohshme të karburantit për avionë të shkaktuar nga një vonesë në mbërritjen e një cisterne karburanti, raportuan sot mediat lokale, transmeton Anadolu.
Aeroporti "Marconi" i Bolonjës, "Linate" i Milanos, "Marco Polo" i Venecias dhe "Antonio Canova" i Trevisos janë nën presion të ri ndërsa avionët përballen me racionim të rreptë të karburantit. Problemi rrjedh nga një vonesë në dorëzimin e anijeve për "Air BP Italia", një operator kryesor i karburantit të aviacionit në rajon, raporton gazeta italiane "Corriere della Sera".
Duke cituar burime të njohura me çështjen, e përditshmja vuri në dukje se ndryshe nga ajo që ndodhi disa javë më parë, autoritetet po e menaxhojnë racionimin privatisht dhe nuk kanë lëshuar NOTAM (Njoftim për Misionet Ajrore) zyrtare.
Kjo pasqyron një krizë furnizimi të prillit 2026, ku një vonesë e vonë e cisternës detyroi kuota të rrepta karburanti, duke e goditur më rëndë Bolonjën, me një limit të ngushtë prej 2.000 litrash.